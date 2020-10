Liguria. Ripartono i corsi di qualificazione professionale per sommelier 2020 di Ais Liguria, associazione che negli ultimi anni ha registrato un numero di appassionati sempre più ampio e trasversale.

Dopo l’interruzione forzata degli ultimi mesi, dovuta all’emergenza sanitaria, gli aspiranti sommelier sono attesi lunedì 19 ottobre a Celle Ligure al Ristorante Torre (via Aurelia Ponente) per l’open day del corso di qualificazione professionale per sommelier di 1° livello. Le lezioni proseguiranno fino a lunedì 14 dicembre 2020.

“I nostri corsi ripartono in totale sicurezza e nel totale rispetto delle normative vigenti – sottolinea Alex Molinari, presidente di Ais Liguria – in diverse città, tra cui Savona, abbiamo cambiato location spostandoci in sale più grandi, così da ospitare un numero importante di aspiranti sommelier in uno spazio molto più capiente”.

“Le richieste di partecipazione ai corsi, infatti, sono sempre numerose e la maggior parte degli iscritti ai corsi primaverili, invece che chiedere il rimborso delle lezioni perse, si è resa subito disponibile a ricominciarli in autunno: questo dimostra un grande interesse tra gli appassionati di questo settore. Naturalmente osserveremo tutte le misure di sicurezza, dalla sanificazione della sala prima e dopo i corsi, al distanziamento, alla misurazione della temperatura”.

Il corso è composto da quindici lezioni che affrontano diversi temi tra cui viticoltura, enologia, tecnica di degustazione e la figura del sommelier. Gli iscritti studieranno i diversi tipi di vini, spumanti, birre, liquori e distillati e avranno la possibilità di visitare un’azienda vitivinicola. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Ais Liguria.