Pietra Ligure. “Stiamo vivendo un momento difficile a livello mondiale, ma l’ospedale Santa Corona risponde ancora presente. Su questo nosocomio DEA di II livello bisognerà investire: il presiedente Toti ha promesso che i 60 milioni arriveranno e che grazie a queste risorse si farà un intervento importante. Voglio credere sia così”. Lo ha detto oggi il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi a margine dell’inaugurazione del nuovo angiografo.

Quindi, a tenere banco, oltre all’emergenza Covid, l’atteso progetto di riqualificazione del Santa Corona: la Regione Liguria aveva infatti confermato lo stanziamento da ben 60 milioni di euro per il restyling funzionale del presidio ospedaliero.

Sul progetto e l’investimento previsto per il Santa Corona è intervenuta anche Antonella Valeri, direttore amministrativo dell’Asl2 savonese: “Abbiamo già un progetto di massima per la ristrutturazione del Santa Corona, sul quale avremo un finanziamento al 95 per cento dallo Stato e al 5 per cento dalla Regione Liguria”.

Per quanto riguarda l’iter in corso: “Il progetto di massima è stato inviato al Cipe: siamo in attesa dell’ammissione al finanziamento, ex articolo 20 della legge 67/88” ha concluso.