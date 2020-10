Regione, Vaccarezza: “Centrodestra al lavoro per le amministrative”

Regione. “Mentre in Regione Liguria si accendono i motori per la partenza ufficiale della undicesima legislatura, la provincia di Savona continua spedita i progetti legati alla crescita e allo sviluppo del territorio”. Lo conferma Angelo Vaccarezza, neo capogruppo (nonché coordinatore) regionale di Cambiamo.

“Non può mancare, all’interno di un disegno così importante, il confronto con le realtà politiche della squadra del centrodestra, partendo dai primi due partiti del territorio, per allargarsi poi agli altri alleati. Fondamentale quindi, è mettere in rete Roma, Genova e Savona, un tavolo che sia produttivo, sia per tutti i settori chiave dello sviluppo territoriale, (infrastrutture, tutela e conservazione del territorio, industria, agricoltura e turismo a tutto tondo) sia per iniziare il percorso che fra pochi mesi vedrà il rinnovo delle amministrazioni di diversi comuni della provincia; ognuno con le sue caratteristiche, potenzialità e necessità”.

“Abbiamo a disposizione circa sette mesi, li utilizzeremo per creare squadre forti, in grado di proseguire e rinnovare quanto fatto, fino ad ora. Insieme”, conclude Vaccarezza.