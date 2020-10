Regione, Mai (Lega): “Si riparte ancora più vicini ai liguri, noi ce la metteremo tutta”

Regione. “Da ex assessore regionale all’agricoltura e da leghista non posso che fare i complimenti ad Alessandro Piana e Andrea Medusei, che hanno sempre dimostrato di essere persone competenti e capaci, perfettamente in grado di affrontare le non facili problematiche del nostro territorio nell’interesse dei liguri”. Lo ha affermato Stefano Mai, neo capogruppo della Lega in consiglio regionale, alla luce della nomina dei due colleghi del Carroccio nella nuova giunta regionale, insediatasi questo pomeriggio. Tra gli altri leghisti con incarico figura Gianmarco Medusei, nominato presidente dell’assemblea legislativa.

“Si riparte ancora più vicini ai cittadini in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Noi ce la metteremo tutta per difendere gli interessi e la salute dei liguri – nota Mai – Il consigliere regionale Gianmarco Medusei stamane è stato eletto presidente dell’assemblea legislativa della Liguria. Assessore alla sicurezza del Comune della Spezia e storico militante leghista, il nostro rappresentante ha ottenuto l’appoggio della maggioranza compatta di centrodestra. Sono certo che Gianmarco, persona seria, equilibrata e perbene, è in grado di ricoprire questo importante ruolo di garanzia e quindi saprà ben gestire l’incarico di alta responsabilità affidatogli dal consiglio regionale, nel pieno rispetto dei princìpi di democrazia e libertà che regolano la nostra attività politica”.

“Inoltre, oggi pomeriggio si è insediata la nuova giunta regionale, che conta due assessori leghisti: l’imperiese Alessandro Piana e il genovese Andrea Benveduti. Piana ricopre anche il ruolo di vicepresidente della giunta con deleghe all’agricoltura, allevamento, caccia e pesca, acquacoltura, sviluppo dell’entroterra, associazionismo comunale, escursionismo e tempo libero, marketing e promozione territoriale, parchi, gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL), promozione dei prodotti liguri, programmi comunitari di competenza. Benveduti ha ricevuto le deleghe allo sviluppo economico, industria, commercio, artigianato, ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti e logistica, digitalizzazione del territorio, sicurezza, immigrazione e emigrazione, partecipazioni regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), programmi comunitari di competenza”.

E auguri all’assessore Piana sono arrivati anche dal presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e dal delegato confederale Bruno Rivarossa: “Auguriamo buon lavoro alla nuova giunta regionale e in particolare al vice presidente e assessore all’agricoltura caccia e pesca, Alessandro Piana. Riteniamo che i prossimi 5 anni saranno fondamentali per impostare e realizzare le strategie più adatte per portare su un percorso di crescita stabile e duraturo la nostra agricoltura e pesca”.

“Come Coldiretti siamo, fin da subito, disponibili a collaborare con proposte concrete e realizzare progetti sinergici, affinché si possano superare ostacoli e rallentamenti che in passato non hanno permesso alla Liguria di essere terra prospera e fiorente come meritava, e ai quali si sono sommate, nell’ultimo periodo tutte le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria, che hanno pesantemente colpito le nostre imprese. Il potenziale della nostra agricoltura e pesca, sia dal punto di vista ambientale, economico e sociale, è grandissimo e siamo convinti che se supportate e valorizzate come si deve, possano rappresentare un volano importante per il rilancio dell’intera economia e dell’ occupazione del nostro territorio.”