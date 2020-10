Regione, gruppo PD a Toti: “No a nuove poltrone, sì a nuovi medici”

Regione. “In spregio ai sacrifici chiesti ai liguri, la Giunta Toti moltiplica i costi della politica facendo dimettere dalla carica di consiglieri coloro che sono stati nominati assessori, in modo da garantire nuove poltrone ai primi dei non eletti del centrodestra”. Così, in una nota, il gruppo del Partito Democratico in Regione.

“Il risultato – spiegano i democratici – un aumento di costi di più di mezzo milione di euro all’anno. Invece di assumere nuovi medici e infermieri, a fronte delle croniche carenze di tutte le Asl, il centrodestra insiste su logiche di spartizione per accontentare tutti i parti della sua coalizione. A pagare saranno ancora una volta i liguri”.

“Accorciate la lista, ma quella di attesa delle prestazioni sanitarie. Pensate alla salute dei cittadini: investite in sanità!” concludono.