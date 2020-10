Savona. Questa mattina Angelo Vaccarezza si è recato in tribunale a Savona per sottoscrivere l’atto di proclamazione della sua rielezione a consigliere regionale della Liguria per i prossimi 5 anni. Ad accompagnarlo il figlio Nicola.

“Ancora una volta, voglio ringraziare tutti voi per la vostra fiducia – ha scritto Vaccarezza sulla propria pagina Facebook – Mi impegnerò, come ho sempre fatto, per ognuno di voi, per la mia terra, per la mia gente”.

“La Liguria ha di nuovo una grande squadra e il ‘condottiero’ migliore di sempre. C’ero, ci sono, ci sarò”.