Quiliano&Valleggia, parola a Grippo “Vittoria importante che ci serviva, obiettivo personale terminare il campionato”

Quiliano. Oggi allo stadio Andrea Picasso di Quiliano è andato in scena il match tra i padroni di casa del Quiliano&Valleggia e gli ospiti dell’Aurora Calcio, sfida che ha visto prevalere i locali con il punteggio di 2-1.

Al termina di essa ha accettato di rilasciare alcune dichiarazioni il capitano del sodalizio quilianese, Davide Grippo, protagonista di una prestazione positiva.

Il numero 10 della formazione allenata da Ferraro, compagine della quale è anche capitano, ha esordito dichiarando: “Siamo stati bravi, abbiamo retto contro una squadra molto forte come l’Aurora, mettendo in campo anche il cuore che ci ha permesso di portare a casa questo importante risultato”

Imbeccato su alcuni episodi recriminati durante il match, Grippo ha liquidato il tema affermando: “Ci sono stati alcuni episodi, però da ambo le parti… Da quel punto di vista, la partita è terminata in parità”

In merito agli obiettivi del Quiliano&Valleggia, il capitano biancorosso ha dichiarato di ambire a fare il meglio possibile insieme ai suoi compagni, per poi tirare le somme al termine del mini-girone.

Per quanto riguarda le sue ambizioni personali, Grippo ha dichiarato: “Spero che si riesca a concludere il campionato, noi giocatori facciamo tutto quello che possiamo per cercare di far sì che ciò accada, ma sappiamo che non dipenderà solamente dai nostri gesti, bensì dalla situazione generale”.

È terminata così l’intervista al capitano del Quiliano&Valleggia, squadra che la prossima giornata se la vedrà contro il Mallare, in una sfida