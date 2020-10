Quiliano, ordinanza del sindaco Isetta: disposta la chiusura di diverse aree pubbliche

Quiliano. Il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, stante il perdurare dell’Emergenza Sanitaria da COVID – 19 ha firmato un’ordinanza che, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali e regionali, stabilisce alcune limitazioni sul territorio comunale.

Ecco nel dettaglio le zone comunali oggetto di chiusura: aree giochi attrezzate per bambini; area pic nic ubicata in frazione Montagna (ex scuole elementari); area “barbecue” all’interno del Parco di San Pietro in Carpignano - aree delimitate (campetti) ubicate presso i giardini pubblici in loc. Orso (cd campetto/pista) e le aree pubbliche di Via Bertolotto (cd campetto pallavolo).

Il Comune rammenta inoltre che vigono il divieto assoluto di assembramento e il divieto di manifestazioni pubbliche o private.