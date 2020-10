Quiliano. Interrogazione per la sistemazione e manutenzione di via Convento. Il gruppo consiliare “Quiliano Domani” dichiara: “Condizioni del fondo stradale difficoltose per il transito dei residenti, in quanto potenziale causa di danneggiamento delle loro autovetture, ma soprattutto, oggettivamente pericolose per chi si trovi a percorrere tale strada, soprattutto al buio”.

“Pur essendo consapevoli delle difficoltà inerenti ai lavori pubblici dovuti al dissesto idrogeologico, su segnalazione dei residenti, vogliamo portare l’attenzione sull’argomento della manutenzione delle strade quando queste incontrano anche un valore paesaggistico e storico. Si tratta in sostanza di capire se ci sono spazi per la conservazione e valorizzazione dei nostri borghi garantendo ai residenti una buona vivibilità” sottolineano dal gruppo consiliare.

“Per questo abbiamo chiesto al sindaco Isetta quali siano i programmi in merito all’intervento sulla parte finale di via Convento e, in particolare, se intende accogliere la nostra richiesta, che fa da tramite tra l’Amministrazione e i concittadini di Morosso” concludono.