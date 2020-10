Qualche buona nuova

La notizia della prossima assunzione di trentacinque persone in ATA rende finalmente giustizia alle lotte di lavoratrici e lavoratori aziendali nonche’ all’azione dell’ Amministratore Unico,che sta conducendo l’azienda in un periodo buio e tempestoso.

Purtroppo però noi di Europa verde non possiamo dimenticare le pesanti responsabilità di destra e sinistra,che hanno portato progressivamente l’azienda a duna fase pre-fallimentare e soprattutto chiederci ma quale sarà il futuro?

Le prossime domande vanno rivolte alla Giunta,alla Sindaca,all’assessore al Bilancio e a quello all’ambiente perche’ i nodi politici devono essere risolti in tali sedi e non da altre parti.

a) in primo luogo dove è il piano industriale aziendale di cui non si sa piu’ nulla?

b) Come,quando e con quali criteri verrà scelto il socio privato di quella sorta di “gioco di scatole cinesi” ,che dovrebbe esssere creata? Quali garanzie dovrà dare per mantenere i livelli occupazionali e soprattutto quali investimenti dovranno essere fatti?

c) Perche’ la Giunta,ATA non riprendono lo studio già esistente (dott. Tornavacca) e da aggiornare su normative e costi per giungere alla raccolta differenziata spinta e porta e porta.Noi abbiamo visto e letto il piano,che chiama la città integralmente alla gestione del problema rifiuti;

d) Perche’ non si sente mai la parola prevenzione e riduzione degli imballaggi?

e) Perche’ non si sente parlare di riuso?

f) Perche’ non si sente mai parlare di riciclo dei materiali? Con questi tre elementi si potrebbe pure pensare all’avvio di una creazione di impresa e all’avvio di un ciclo occupazionale virtuoso legato all’utilizzo e allo studio di nuovi materiali.

g) In ultimo crediamo che sia indispensabile un investimento nell’educazione ambientale poiche’ nessuna nuova attività di raccolta si può fare se non vi è una campagna promozionale ed educativa affiancata.

Noi ci fermiamo qui proponendo alla destra e alla sinistra di fornire loro il documento esistente sulla raccolta differenziata sperando che finalmente Savona possa riprendere un cammino condiviso e sostenibile.

Europa Verde Liguria