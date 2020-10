Pubblicazione casi Covid, a Cengio nasce un portale dedicato

Cengio. La comunicazione trasparente e il Covid, molti cittadini chiedono al proprio comune la pubblicazione dei dati, ma molte amministrazioni sono scettiche.

“Se i dati sono positivi, c’è il rischio che la popolazione abbassi la soglia di attenzione”, ci ha spiegato il sindaco di Cairo Paolo Lambertini (leggi qui), che però dopo le numerose richieste ha deciso comunque di pubblicare il bollettino ogni venerdì, scelta condivisa anche dal primo cittadino di Loano, Luigi Pignocca. A Finale Ligure, invece, la minoranza sta ancora reclamando la comunicazione dei casi positivi e isolati per avere “una maggior consapevolezza del rischio di contagio, che può rendere più attenti i comportamenti”.

In questa situazioni di favorevoli e contrari, spicca il Comune di Cengio, che non solo ha deciso di rendere noti i dati, ma anche di creare un portale online dedicato all’emergenza epidemiologica. Visitando il sito web (clicca qui), i cittadini potranno essere aggiornati in tempo reale sulla situazione dei contagi a Cengio, in Liguria, in Italia e nel mondo, oltre che consultare le ordinanze regionali in vigore e le misure adottate dal Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus.