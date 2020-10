Protezione civile, a Savona sei nuovi pannelli elettronici per segnalare l’allerta meteo

Savona. A Savona sono state completate le operazioni di installazione (e collaudo) dei sei nuovi pannelli di segnalazione di allerta meteo.

I nuovi apparati sono stati fortemente voluti dall’assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza “per colmare un vuoto che si era venuto a creare negli ultimi anni”.

I pannelli sono posizionati alla rotonda tra corso Ricci e via Nazionale Piemonte (sul lato che porta da mare verso monte), in corso Svizzera di fronte al Bar Tamoil, su Lungomare Matteotti di fronte alle funivie, tra via Crispi e via Abate, alla rotonda tra via Nizza e corso Svizzera, in via San Bartolomeo del Bosco.

L’amministrazione chiede ai cittadini savonesi “di prestare sempre attenzione alle indicazioni riportate”.