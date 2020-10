Borghetto Santo Spirito. Così come la prima giornata, anche il secondo appuntamento con il girone A di Promozione ligure ha dovuto scontare due rinvii forzati. Questa volta entrambi sono stato legati al coronavirus; le partite Arenzano-Celle Riviera e Voltrese-Veloce verranno disputate in data da destinarsi. Per riposo era ferma la Via dell’Acciaio.

Ai vertici di una classifica che, di conseguenza, non appare ancora minimamente significativa, si trovano con 4 punti Serra Riccò e Golfo Dianese.

I gialloblù, dopo il buon pari all’esordio con la Praese, sono usciti vittoriosi per 2 a 1 dal campo del Bragno, squadra che faceva oggi il suo debutto in campionato. La formazione guidata da Mario Gerundo è passata in vantaggio per prima con una rete di Di Martino; gli ospiti, già prima dell’intervallo, hanno ribaltato il risultato con le reti di Aprile e Torrisi.

Il Bragno si è presentato con Stavros, Osman, Testoni, Guerra, Di Leo, Fanelli, Marini, Saino, Di Martino, Monni, Briano. A disposizione Bastoni, Raineri, Panaro, Besio, Negro, Damel, Bozzo.

La Golfo Dianese si è portata avanti di due reti sul campo della Praese, realizzate da Faedo al 32° e Garibbo al 53°. La squadra allenata da Fabio Carletti, però, non si è arresa e, dopo aver accorciato le distanze con Morando al 62°, ha trovato il gol del definitivo 2-2 con Banchieri in pieno recupero.

Dopo l’ottimo inizio di stagione coronato dal passaggio del turno in Coppa Italia, il Soccer Borghetto (nella foto) ha riscattato al meglio la sconfitta di sette giorni fa e ha centrato il primo successo il campionato. In un’avvincente sfida tra neopromosse con il Borzoli, i biancorossi hanno recuperato per due volte un gol di svantaggio, per poi imporsi per 3 a 2. Tutte nel primo tempo le segnature, firmate da Iacopino e Provenzano per gli ospiti e da Tarditi e Carparelli, autore di una doppietta, per il Soccer.

Davide Brignoli ha potuto contare su Metani, Murru, Caredda, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli, Di Lorenzo, Tarditi, Auteri, Staltari. A disposizione Dell’Isola, Angelico, Scannapieco, Patacchini, Gasco, Delmonte, Serra, Viganò, Milazzo.

La matricola del presidente Andrea Ferrara è stata l’unica a portare punti in provincia di Savona. Il Legino è stato battuto a domicilio dal Ventimiglia; reti di Salzone e Ventre per gli ospiti e di Tobia per i verdeblù. Clicca qui per leggere la cronaca dell’incontro.

Il Ceriale è tornato sconfitto dal trasferta di Camporosso. L’incontro è stato sbloccato da un gol di Casellato al 6°; i biancoblù non sono più riusciti a replicare e sono usciti dal campo battuti 1 a 0.

Mister Andrea Biolzi ha schierato Ebe, Naoui, Gendusa, Badoino, Fantoni, Pastorino, Maxena, Antonelli, Gerini, Marconi, Donà. A disposizione: Vicinanza, Taku, Farinazzo, Bonifazio, Bellinghieri, Cutuli, Paltrinieri, Hamati, Murabito.