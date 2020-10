Savona. I primi squalificati della stagione del girone A di Promozione ligure sono un giocatore e un tecnico.

Davide Raimondo Manis (Via dell’Acciaio) è stato fermato per una giornata.

Massimo Repetti, allenatore del Serra Riccò, non potrà sedere in panchina per una gara.

La classifica marcatori dopo 1 giornata:

2 reti: Gesi (Via dell’Acciaio)

1 rete: Bianchino, Della Vecchia (Voltrese Vultur), Favara (Celle Riviera), Maxena, Cutuli (Ceriale), Faedo (Golfo Dianese), Brema (Praese), Lobascio (Serra Riccò), Galiano (Legino)