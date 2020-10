Il 10 ottobre di ogni anno ricorre l’Obesity Day, istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ricordare i rischi legati al sovrappeso. Quale migliore occasione dunque per frenare (o prevenire) i chili di troppo se non apprezzando i salutari sapori dei prodotti locali dei più disparati eventi di questo genere in programma nel nostro territorio! Una sana alimentazione richiede poi la giusta digestione durante uno spettacolo teatrale o musicale o la visita ad una mostra d’arte…

Il viaggio è il tema de “Il Salto dell’Acciuga”, manifestazione che a Laigueglia riproporrà l’incontro fra terra e mare, con la rinnovata Via del Sale, che unisce da sempre Liguria e Piemonte attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia e prodotti del territorio, associazionismo, musica, poesia, letteratura. Muoversi, dunque, per cercare dentro e fuori di noi, osservare continuamente passato, presente e futuro.

Foto 3 di 4







A Pietra Ligure potremo vivere l’esperienza dell’OktoberFest in chiave “country & nature”. AsinOlla presenta infatti un fine settimana all’insegna di birre artigianali, specialità gastronomiche, animazione per bambini, la passeggiata con i cavalli e uno speciale slow trekking con gli asini. Il parco ci regala dunque le atmosfere della tradizionale festa tedesca grazie ai suoi barbecue.

A Savona andrà in scena “Il vino e suo figlio”, spettacolo liberamente tratto da “Il navigatore del diluvio” di Mario Brelich, con Enrico Bonavera. Protagonista assoluto è il vino, il suo valore mitico e sacro, la sua paradossale congiunzione tra “basso corporeo” e filosofia del palato e della vita. Quando un giovane diventa uomo? Nella nostra società sono ormai assenti i riti di trasformazione dall’adolescenza all’età adulta, quelli che venivano chiamati “riti di iniziazione”, ma il primo bicchiere di vino è ancor oggi testimonianza di una prova di passaggio: il fanciullo passa progressivamente dal latte materno all’acqua alla “bevanda dei grandi”.

Nell’ambito della rassegna “Sulla rotta di Ulisse” a Sassello si terrà il concerto dei Tango Tres, formazione musicale costituita da Silvio Zalambani al sax, Vittorio Veroli al violino e Donato D’Antonio alla chitarra. Protagonisti saranno il tango argentino e le sue storie. L’evento sarà preceduto dalla presentazione del romanzo di Alessandro Sbrogiò “Orchestra Tipica Madero” (Diastema), un giallo ambientato nel mondo musicale argentino. Presenteranno Rita Lasagna e Ferdinando Molteni.

Albissola Marina è protagonista di un evento unico sulle orme dei papi savonesi Sisto IV e Giulio II. “Intorno a Michelangelo: i tesori rinascimentali in dialogo con la scultura contemporanea di Andrea Salvatori” è infatti una mostra diffusa che approfondisce il rapporto tra l’arte di oggi e l’eredità culturale dei due pontefici. Il loro ruolo di mecenati del Rinascimento s’interseca con la storia di Michelangelo grazie all’estro e alla creatività di Andrea Salvatori, il quale riporta con le sue sculture l’arte del passato ad una dinamicità perduta.

Maya Zignone inaugura le sue suggestive installazioni luminose in una mostra d’arte contemporanea a Finale Ligure. La multimedialità è il perno linguistico della sua ricerca, che integra media differenti attraverso suono, installazioni, fotografia e video. Con l’uso costante della luce crea luoghi e situazioni che dialogano con lo spazio scenico, in bilico fra realtà e invenzione, architettura e idea, teatro e vita, luoghi privati e pubblici.