RISULTATO: Vadese – Letimbro 1-0 [13’ Quaglia] (LIVE)

Vado Ligure. Oggi allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure (località Valleggia) va in scena l’atteso match al vertice della seconda giornata del campionato di Prima Categoria ligure (Girone A2). Le protagoniste della partita odierna saranno Vadese e Letimbro, due formazioni con stili di gioco sicuramente differenti, accomunate però dal medesimo obiettivo: vincere e convincere. Nella sfida d’esordio infatti, entrambe le compagini sono riuscite a sconfiggere i rispettivi avversari, aumentando le aspettative dei tifosi che, nonostante l’assenza obbligata dagli spalti, riescono sempre a far sentire il proprio calore. Gli ingredienti sembrano essere quelli ideali per divertirsi, vedremo chi la spunterà.

Per provare ad intimorire gli avversari mister Tony Saltarelli si schiera con Provato, Crocilla, Pulina, Marghi, Suetta, Vittori, Macagno, Mandaliti (cap.), Quaglia, Giannone e Salis

In panchina si accomodano Ceraolo, Appice, Venneri, Rebottaro, Signori, Enrile, Tona, Brando e Berardi

Gli ospiti allenati da Maurizio Oliva rispondono invece con Bianco, Penna, Frumento, Crovella, Rossetti, Valdora, Pescio, Delbuono, Russo, Battistel (cap.) e Molinari

A disposizione ci sono Ciampà, Mellogno, Gilardoni, Zamboni, Murialdo, Errico, Veneziano, Odenato e Vario

L’arbitro del match è il signor Riccardo Dell’Imperio, della sezione di Novi Ligure.



Alle 14:34 il direttore di gara comanda l’avvio della partita, con i locali che si dimostrano subito volitivi.

Al 3’ però è la Letimbro a creare il primo brivido della sfida. Pescio nota Provato fuori dai pali e tenta lo scavetto, trovando però l’attenta presa del portiere

Al 4’ arriva immediamente la risposta della Vadese con il tiro di Macagno, respinto prontamente dalla difesa avversaria

All’8’ ecco un’altra buona trama da parte degli ospiti: Russo riceve un cross telecomandato riuscendo ad indirizzare una potente conclusione verso la porta, ma Provato salva i suoi con un super intervento

Al 12’ è ancora il Letimbro a rendersi pericoloso con il tiro incrociato di Quaglia: il suo tentativo però, termina largo

Al 13’ si sblocca il match. Uno scatenato Macagno si libera del suo marcatore prima di sfornare uno splendido cross per Quaglia, che di testa fredda Bianco senza particolari patemi: 1-0 Vadese!

Al 17’ prova timidamente a reagire un frastornato Letimbro, con il tiro-cross di Penna che non ottiene però l’effetto sperato

Al 24’ Macagno cerca la gloria personale con una notevole conclusione incrociata, ma Bianco distendendosi respinge