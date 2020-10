Prima Categoria: tre giornate di squalifica a Davide Salvatico e Davide Mandaliti

Vado Ligure. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite di domenica, il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori e tre allenatori dei gironi A1 e A2 di Prima Categoria.

Davide Salvatico (Millesimo) è stato fermato per tre turni, in quanto espulso perché “al 27° del secondo tempo, a seguito di un fallo di gioco, sferrava da terra un calcio all’indirizzo di un giocatore avversario”.

Davide Mandaliti (Vadese) è stato squalificato per tre giornate, espulso perché “saltava col gomito alto per colpire di testa la palla ed tirava una gomitata volontariamente sul viso all’avversario, procurandogli dolore”.

Simone Contatore e Roberto Zunino (Speranza) dovranno saltare le prossime due partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Matteo Tamborino (Baia Alassio), Matteo Gallo (Millesimo) e Daniele Suetta (Vadese).

Pierpaolo Calcagno (nella foto), allenatore dello Speranza, è stato squalificato per tre gare perché “già precedentemente richiamato, usciva dall’area tecnica per contestare platealmente una decisione arbitrale e rivolgeva al direttore di gara frasi gravemente irriguardose; al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara nei pressi del suo spogliatoio, continuando a protestare per l’espulsione comminatagli”.

Simone Adami, allenatore dell’Aurora Calcio, è stato squalificato fino al 5 novembre perché “al termine della gara rivolgeva al direttore di gara espressioni irriguardose”.

Maurizio Oliva, allenatore della Letimbro, non potrà sedere in panchina per due partite.

La classifica marcatori del girone A1 dopo 3 giornate:

6 reti: Canu (Andora)

3 reti: Colli (Baia Alassio), Balestrino, Vallone (Savona), Guardone, Sfinjari, Caneva (Pontelungo)

2 reti: Muller (Carlin’s Boys), G. Calvini (Atletico Argentina), Zouita (Baia Alassio), Proglio (Andora), Metalla (Savona)

1 rete: Stefanzl, Gamba (Savona), Chariq, Greco, Giampà (Pontelungo), Brizio, Vecchiotti (Atletico Argentina), Mascardi, Primoceri, Xhemali, Arrigo (Andora), De Nicola, Cuneo (Carlin’s Boys), Principato, Bellissimo (San Filippo Neri Albenga), Secci (Oneglia)

La classifica marcatori del girone A2 dopo 3 giornate:

4 reti: Macagno (Vadese), Carminati (Letimbro)

3 reti: Jabbi (Altarese)

2 reti: Intili (Speranza), Laudando (Aurora Calcio), Manti, Bonifacino (Olimpia Carcarese)

1 rete: Ciravegna, Bove (Millesimo), Valdora, Battistel, Molinari (Letimbro), M. Gennarelli (Mallare), Roveta, Torrengo (Aurora Calcio), Quaglia, Vittori, R. Tona (Vadese), Briano (Speranza), Zizzini, Brovida (Olimpia Carcarese), Crocetta (Speranza), Perrone, Fabbretti, Bazzano (Quiliano&Valleggia)