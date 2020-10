Prima Categoria: tre giornate di squalifica a Alain Giorgetti e Gabriele Salinas

Altare. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi domenica scorsa, ha fermato cinque calciatori dei gironi A1 e A2 di Prima Categoria.

Alain Giorgetti (Altarese) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento, colpiva un avversario con una manata al volto, causandogli perdita di sangue dal labbro superiore”.

Gabriele Salinas (Quiliano&Valleggia) è stato fermato per tre giornate, espulso perché “a seguito di un diverbio con un avversario, gli tirava una violenta manata al petto, senza conseguenze lesive”.

Kadir Bajrami (Altarese) e Riccardo Cervetto (Olimpia Carcarese) è stato squalificato per due gare.

Francesco Merlo Manco (Carlin’s Boys) dovrà saltare la prossima partita.

La classifica marcatori del girone A1 dopo 2 giornate:

5 reti: Canu (Andora)

2 reti: Colli (Baia Alassio), Balestrino (Savona), Sfinjari, Caneva (Pontelungo)

1 rete: Metalla, Vallone, Gamba (Savona), Chariq, Guardone (Pontelungo), Brizio, Calvini, Vecchiotti (Atletico Argentina), Zouita (Baia Alassio), Mascardi, Proglio, Xhemali, Arrigo (Andora), De Nicola, Muller (Carlin’s Boys), Principato, Bellissimo (San Filippo Neri Albenga)

La classifica marcatori del girone A2 dopo 2 giornate:

3 reti: Jabbi (Altarese), Macagno (Vadese), Carminati (Letimbro)

2 reti: Laudando (Aurora Calcio), Manti, Bonifacino (Olimpia Carcarese)

1 rete: Ciravegna (Millesimo), Valdora, Battistel (Letimbro), M. Gennarelli (Mallare), Roveta (Aurora Calcio), Quaglia, Vittori, R. Tona (Vadese), Intili (Speranza), Zizzini, Brovida (Olimpia Carcarese), Crocetta (Speranza), Perrone (Quiliano&Valleggia)