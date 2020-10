SPERANZA 2 (33′ Panucci rig, 78′ Cham) – MILLESIMO 2 (25′ Torra, 46′ Rovere)

Savona. Speranza e Millesimo si spartiscono la posta in palio. Primo tempo con gli ospiti maggiormente pericolosi. Secondo tempo all’insegna dell’equilibrio. Bravo lo Speranza a rimontare il doppio svantaggio. In particolare, a non disunirsi dopo il goal subito a inizio ripresa. Un palo a testa nella seconda frazione di gioco.

94′ Palo clamoroso di Rovere a seguito di un tiro dalla distanza. Subito dopo, arriva il fischio finale.

90′ In zona Cesarini arriva il cartellino. Giallo per Negro F per un intervento duro sulla fascia.

88′ Lorenzo Brian entra al posto di Panucci nello Speranza. Poco dopo, Torra viene rimpiazzato da Raimondo. Quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

83′ Difesa del Millesimo sguarnita. Briano da solo contro Franco supera il diretto avversario e calcia a incrociare colpendo il palo. Speranza vicinissimo al goal del vantaggio.

81′ Arena, uno dei migliori nel Millesimo, viene sostituito con Saviozzi.

80′ Bellissimo cross di Bove dalla destra. Orsolini interviene ma svirgola rischiando l’autorete. Per fortuna per i locali, la palla finisce sopra la traversa. Direzione di gara di Rizzello con filosofia chiara: cercare di limitare al minimo i cartellini. Per ora ancora nessuno sventolato e gara saldamente in mano.

78′ Pareggio dello Speranza! Cham, oggi apparso non molto brillante, trova dal cilindro il coniglio vincente calciando da fuori area e spedendo la palla nei pressi dell’incrocio. La sfera sbatte contro la traversa e rimbalza a terra. Per Rizzello non vi sono dubbi: è goal.

77′ Torra tenta la serpentina in area ma Orsolini è attento e vincendo un contrasto spazza l’area.

75′ Tentativo apprezzabile di Panuccindala distanza. Ma la palla è debole e facile preda di Rabellino. Lo Speranza manda in campo Ciappellano al posto di Vignale.

72′ Torra dialoga con Arena e viene servito in area ma Malorgio è attento e in uscita blocca il pallone sventando il pericolo.

70′ Cham apre sulla destra per Pasquino, che crossa in mezzo. Vignale conclude ma viene murato da un difensore giallorosso.

67′ Ancora pericoloso Torra, che calcia verso la porta con Malorgio in uscita. Sfera di poco a lato. Nel frattempo, Calvanico lascia il posto a Pasquino tra i locali.

64′ Eccezion fatta per il sussulto iniziale coinciso con il goal di Rovere, il secondo tempo si sta consumando senza particolari occasioni ambo i lati, con qualche errore di troppo in fase di impostazione

63′ Lorenzo Negro rileva Morielli, terzo cambio nel Millesimo

58′ Venturino prende il posto di Pizzorno nel Millesimo.

55′ Tentativo dalla distanza di Panucci. Pallone centrale. Rabellino in due tempi lo fa suo.

46′ Goal del Millesimo! Mossa vincente di Peirone che manda in campo Rovere, al posto di Ciravegna. Il neoentrato raccoglie in area e scaraventato la sfera in rete da pochi passi.

Secondo tempo

45′ Finale di gara con lo Speranza in forcing offensivo. Il Millesimo risponde per le rime. Triplice fischio senza recupero.

41’Morielli lancia verso la porta Pizzorni. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Potreste da parte degli ospiti. Anche se a onor del vero la conclusione di Pizzorni sarebbe finita fuori.

35′ Buon momento dello Speranza, con Vignale che calcia verso la porta da posizione favorevole. La palla incontra un crocevia di gambe e alla fine Briano controlla.

33′ Pareggio Speranza! Panucci è freddo. Palla a destra, Rabellino a sinistra.

32′ Rigore per lo Speranza! Briano entra palla al piede in area e viene toccato da Sismondi. Rizzello non ha dubbi e indica il dischetto.

31′ Lancio lungo di Negro dalla difesa. La retroguardia dello Speranza pasticcia e Ciravegna calcia un arcobaleno verso la porta. Il portiere è battuto, ma la pentola d’ora è sopra la traversa.

30′ Si fa vedere lo Speranza. Panucci serve Briano al limite dell’area. Il numero undici prova dalla distanza ma la sua conclusione si spegne a lato.

25′ Goal del Millesimo! Azione insistita del Millesimo. Sulla ribattuta dello Speranza, Morielli riesce a mettere in mezzo per Torra che, di testa, scavalca Malorgio con una palombella.

22′ Triplo colpo di testa del Millesimo in area. Malorgio si supera e con una mano spinge la palla sotto la traversa.

21′ Punizione messa in mezzo dalla destra da parte dello Speranza. Marsio nell’area piccola colpisce ma spara alto.

19′ Bellissimo filtrante di Morielli per Torra. L’attaccante sembra riuscire a scartare Malorgio in uscita bassa ma l’estremo difensore si distende bene e sventa la minaccia.

17′ Torra riceve un bel pallone sulla destra. Si accentra e calcia verso la porta rasoterra. Malorgio è pronto e respinge in corner.

13′ Consueto tridente per i ragazzi di Peirone. Torra agisce da punta centrale spesso rientrando per raccogliere la palla dai centrocampisti e aprire varchi per gli inserimenti dei compagni di reparto. Centrocampo a tre per i giallorossi. Protelli a schermo, Morielli e Arena intermedi.

10′ Gli ospiti giocano prevalentemente nella metà campo avversaria. Per lo Speranza, tentativo di Titi su punizione. La sfera attraversa lo specchio della porta senza trovare deviazioni vincenti.

5′ Il Millesimo come al solito prova a manovrare, cercando di spostare la palla da una parte all’altra del campo facendola girare tra i quattro della difesa. Lo Speranza difende a quattro quando. A sfera recuperata, uno dei due esterni bassi si alza e la squadra passa a tre dietro. Modulo sfruttato abbondantemente lo scorso anno.

1′ Millesimo incaricato del calcio di inizio. Ospiti in classica divisa giallorossa. Meglia verde con pantaloncini e calzettoni neri per i padroni di casa.

Primo tempo

Speranza: 1 Malorgio, 2 Sciutto, 3 Orsolini, 4 Marsio, 5 Cham, 6 Calvanico, 7 Intili, 8 Titi, 9 Vignale, 10 Panucci, 11 Briano. A disposizione: 12 Beretta, 13 Kurtbalaj, 14 Pasquino, 15 Briano, 16 Manassero, 17 Mileto, 19 Ciappellano. Allenatore: Bruzzone – Carlevarino (Calcagno squalificato)

Millesimo: 1 Rabellino, 2 Bove, 3 Negr F, 4 Protelli, 5 Franco, 6 Sismondi, 7 Morielli, 8 Arena, 9 Torra, 10 Ciravegna, 11 Pizzorni. A disposizione: 12 Briano, 13 Schettini, 14 Bertuzzo, 15 Venturino, 16 Saviozzi, 17 Negro L, 18 Rovere. 19 Raimondo. Allenatore: Peirone.

Arbitro: Gianluca Rizzello di Savona.

Savona. Due punti in classifica per lo Speranza. Uno per il Millesimo, che ha già osservato il turno di riposo. Come si evince da questi semplici dati, entrambe le squadre saranno a caccia dei primi tre punti stagionali. Un successo che sarebbe utile per affrontare il periodo di stop forzato con il morale alto, sebbene sia inevitabile che le preoccupazioni principali siano altre in un tempo come quello che stiamo vivendo. Parlando di campo, lo Speranza ha pareggiato le ultime due gare, quella con il Quiliano&Valleggia e il derby con la Letimbro, evidenziando miglioramenti rispetto alle prime uscite. Testimonianza di come il lavoro di mister Calcagno, oggi out per squalifica, dia i suoi frutti dopo un inevitabile periodo di rodaggio, dato che come la scorsa stagione la squadra è stata rinnovata. I giallorossi, dal canto loro, non possono fallire. Rosa e innesti impongono un torneo da protagonisti. Dopo il tonfo inaspettato con l’Aurora e il buon pari con la Vadese, sono alte le aspettative riposte nella partita odierna.