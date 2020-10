Promozione, la webcronaca diretta di Legino – Ventimiglia (LIVE)

LEGINO 0 – VENTIMIGLIA 0

Ventimiglia: 1 Scognamiglio, 2 Peirano, 3 Addiego, 4 Leggio, 5 Musumarra, 6 Eugeni, 7 Sparma, 8 Trotti, 9 Salzone, 10 Ventre, 11 Ala. A disposizione: 12 Zunino, 13 Oliveri, 14 Bestagno, 15 Grandi, 16 Rea, 17 Serpe, 18 Ierace. Allenatore: Luccisano.

Legino: 1 Gallo, 2 Garzoglio, 3 Semperboni, 4 Balbi, 5 Perria, 6 Schirru, 7 Calcagno, 8 Capello, 9 Saporito, 10 Galiano, 11 Tobia. A disposizione: 12 Maruca, 13 Mencacci, 14 Incorvaia, 15 Giusto, 16 Di Nardo, 17 D’Arcangelo, 18 Recagno, 19 Romeo, 20 Xhuri.

Terna arbitrale: Viviani di Genova, coadiuvato dagli assistenti Poggi e Nicastro di Genova

Savona. Buongiorno a tutti i lettori di Ivg.it. Al “Ruffinengo” di Legino va in scena il match valido per la seconda giornata del torneo di Promozione tra i padroni di casa di mister Tobia e il Ventimiglia, squadra che, complice il rinvio della gara in programma domenica scorsa, è al debutto stagionale in campionato. Lato Legino, sarà interessante vedere se i verdeblù riusciranno a dare continuità al successo nel derby sulla Veloce per firmare un inizio di campionato da grande. Per quanto concerne i frontalieri, le attese sono tante come sempre quando le ambizioni non mancano. Il test con il Legino in trasferta è sicuramente probante e ne usciranno indicazioni interessanti.