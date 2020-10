OLIMPIA CARCARESE – SPERANZA 5-1 (3′ Manti, 14′ Zizzini, 15′ e 22′ Bonifacino, 57′ Intili, 76′ Brovida)

48′ Triplice fischio

45′ 3 minuti di recupero

44′ Ancora una sostituzione per i padroni di casa, Torrello per Marini

41′ Terzo cambio biancorosso: Vero rileva Orcino

39′ Seconda sostituzione di mister Chiarlone, esce Zizzini per Marenco

32′ Sostituzione per la Carcarese, entra Clemente al posto di Brovida

31′ GOOOOOOOOL! Bellissima triangolazione con Brovida che allarga sulla sinistra per Bonifacino ed entra in area dove al limite riceve dal compagno e di prima intenzione angola alla destra del portiere

29′ Cartellino giallo anche per Pasquino

28′ Ammonito Revello

20′ Terzo cambio per mister Calcagno. Vignale prende il posto di Briano

18′ Azione insistita di Brovida che al limite riesce a superare Giacchello, ma si “perde” in area e non riesce a calciare, un rimpallo favorisce Zizzini che manda a lato

12′ GOOOOOL! Accorcia le distanze lo Speranza. Bell’azione dei nuovi entrati: Crocetta al limite controlla e serve in area Cham che regala a Intili l’assist del 4 a 1

11′ Punizione dal limite di Panucci di poco sopra la traversa

10′ Ammonito Orcino

9′ Parata di Giribaldi sulla conclusione di Intili che intercetta il retropassaggio avventato di Croce

2′ Ci prova subito il neo entrato Cham dalla distanza, ma non impensierisce Giribaldi

1′ Al via la ripresa! Due sostituzioni per lo Speranza: entrano Crocetta e Cham per Ciappellano e Kurtabalaj

SECONDO TEMPO

—————————————————————————————————–

45′ Termina il primo tempo

44′ Giallo per Marini

40′ Ammonito Ciappellano per proteste

29′ Punizione dai 35 metri di Titi, Giribaldi sicuro si impossessa del pallone

26′ Pioggia battente al Candido Corrent

25′ Filtrante di Volga per Zizzini che spara con il destro, Giacchello respinge la conclusione

22′ POKER! Traversone di Brovida dalla destra, Bonifacino di testa insacca il quarto gol biancorosso

20′ Cross di Brovida in area, esce Giacchello che non riesce a toccare con il pugno, Zizzini prova la rovesciata, fuori di un soffio

19′ Corner dalla sinistra dello Speranza, tocca Girbaldi la sfera carambola a Calvanico che preso in contro tempo non riesce a rendersi pericoloso

15′ TRIS! Pasticcio nell’area dello Speranza, la palla finisce a Bonifacino che con un delizioso pallonetto porta a tre le marcature

14′ GOOOOOOOOOOL! Giacchello invia addosso a Zizzini, la palla finisce in rete

13′ Corner dalla destra sul secondo palo, colpisce Moresco, Manti a porta vuota sbaglia la doppietta

12′ Recupera palla a centrocampo Orcino, passaggio corto a Manti che lancia Zizzini, il capitano della Carcarese entra in area e tenta il tiro, deviato

3′ GOOOOOOL! Incursione sulla sinistra di Zizzini che con il suo cross rasoterra regala a Manti la palla del vantaggio

1′ Partiti!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, al via il campionato. Come la scorsa stagione, anche nel 2020 la Prima Categoria comincia con la sfida Carcarese – Speranza. Una vittoria per 2 a 1 lo scorso anno, decisa dalla doppietta di Hublina, ma oggi è tutta un’altra storia. Cambiano i protagonisti e cambia il campionato con una nuova formula. Rimane però invariato l’obiettivo della squadra di mister Chiarlone, che punta ai vertici della classifica. Buona partita a tutti!

OLIMPIA CARCARESE: Giribaldi, Marini, Moresco, Crce, Revello, Volga, Bonifacino, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disp.: Allario, Alò, Bagnasco, Clemente, Ferrotti, Marenco, Ndiaye, Torrello, Vero. All. Chiarlone

SPERANZA: Giacchello, Kurtabalaj, Orsolini, Pasquino, Sciutto, Calvanico, Intili, Titi, Ciappellano, Panucci, Briano,A disp.: Berretta, Marsio, Cham, Manassero, Crocetta, Mileto, Zunino, Vignale, Carlevarino. All. Calcagno

ARBITRO: Vittorio Semini di Albenga