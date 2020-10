Quattro partite e zero pareggi. Due vittorie in casa e due vittorie in trasferta. Questi, in estrema sintesi, i numeri della prima giornata del Girone A2 di Prima Categoria. Coppie di vittorie nettamente diverse tra di loro. Quelle di Olimpia Carcarese e Letimbro hanno assunto la forma della goleada. Con il medesimo punteggio (5 a 1), biancorossi e gialloblù si sono sbarazzati rispettivamente di Speranza e Altarese. Discorso diverso, invece, per il successo della Vadese sul Quiliano&Valleggia e per quello dell’Aurora sul Mallare, entrambi ottenuti con appena una rete di scarto. Il Millesimo ha osservato il turno di riposo. Nella foto, i festeggiamenti della Letimbro: i giocatori e lo staff hanno dedicato il successo ad Andrea Cossu, compagno di squadra fermo ai box per la rottura al tendine d’achille.

Letimbro 5 – Altarese 1

Dopo le buone indicazioni della Coppa Liguria, eccezion fatta per lo scivolone contro il Quiliano&Valleggia, inizia nel modo migliore il campionato della Letimbro di mister Maurizio Oliva. I gialloblù savonesi si sono portati sul 4 a 0 grazie alle reti di Valdora, Carminati, Battistel e ancora Carminati. Poi, sussulto d’orgoglio degli ospiti di mister Molinaro con il goal di Jabbi. Infine, il sigillo che vale il pallone della partita di Carminati.

Letimbro: Pelosin, Penna, Valdora, Crovella, Rossetti, Pescio, Carminati, Delbuono, Russo, Battistel, Molinari. A disposizione: Bianco, Mellogno, Camozzi, Zamboni, Murialdo, Vanara, Veneziano, Odenato, Vario.

Altarese: Cirronis, Giorgetti, Diagne, Valenti, Eboli, Komoni, Capezio, Uruci, Jabbi, Brahi, Leskaj. A disposizione: Fofana, Iacobino, Rocca, Rodino, Rugolino, Staibano, Malaspina.

Mallare 1 – Aurora 2

Vantaggio del Mallare con Mauro Gennarelli. Pareggio dell’Aurora con Roveta. Poi, quasi allo scadere, Laudando dal dischetto segna la rete che regala i tre punti ai gialloneri cairesi. Ecco le scelte dei mister Testa e Adami:

Mallare: Astengo, Briano, Ogici, Spriano, Pellicciotta, Pistone, Riolfo, Spahiu, Gennarelli M, Di Mare, Siri. A disposizione: Carlone, Formara, Gennarelli A, Vassalli, Ferraro, Galatolo.

Aurora: Ferro, Amato, Torrengo, Russo, Di Noto, Ognjanovic, Berta, Rebella, Roveta, Piccardi, Garrone. A disposizione: Pesce J, Oliviero, Nonnis, Pesce L, Pizzolato, Ferretti, Laudando, Briano, Realini.

Olimpia Carcarese 5 – Speranza 1

I biancorossi di mister Chiarlone archiviano la pratica Speranza andando a segno ben cinque volte. Gara che si è messa subito in discesa per i padroni di casa e che di fatto si è chiusa al minuto 22, quando Bonifacino ha realizzato la quarta rete dei carcaresi. Le prime due reti sono state messe a segno da Zizzini (foto) mentre è stato Manti (foto) a mettere alle spalle di Giachello la sfera per la terza volta. A nulla è valso il goal di Intili nella ripresa con il quale i ragazzi di mister Calcagno hanno accorciato le distanze. La ciliegina sulla torta per l’Olimpia Carcarese è stata la rete di Brovida che ha fissato il risultato sul cinque a uno.

Olimpia Carcarese: Giribaldi, Marini, Moresco, Croce, Revello, Volga, Bonifacino, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disposizione: Allario, Alò, Bagnasco, Clemente, Ferrotti, Marenco, Ndiaye, Torrello, Vero.

Speranza: Giachello, Kurtbalaj, Orsolini, Pasquino, Sciutto, Calvanico, Intili, Titi, Ciappellano, Panucci, Briano. A disposizione: Berretta, Marsio, Cham, Manassero, Crocetta, Mileto, Zunino, Vignale, Carlevarino.

Quiliano&Valleggia 0 – Vadese 1

Esordio assoluto nella categoria per la Vadese a poco più di due anni dalla sua fondazione. Un debutto positivo perché è valso i primi tre punti in classifica e perché di fronte c’era una squadra che ambisce a un campionato di vertice. Agli ospiti basta una rete di Macagno nel corso della prima frazione di gioco per fare bottino pieno. Questi gli schieramenti al fischio d’inizio decisi dagli allenatori Ferraro e Saltarelli:

Quiliano&Valleggia: Fradella, Poggi, Carocci, Buffo, Salinas, Fabbretti, Olivieri, Bazzano, Fazio, Grippo, Perrone. A disposizione: Cambone, Fiori, Vivalda, Raffa, Martino, Serra, Ottonello, Rebizzo, Fiore.

Vadese: Provato, Crocilla, Pulina, Marchi, Suetta, Vittori, La Piana, Mandaliti, Macagno, Giannone, Salis. A disposizione: Ceraolo, Appice, Venneri, Rebottaro, Enrile, Quaglia, Berardi, Tona, Brando.