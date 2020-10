“Non abbiamo interesse a vincere una partita a tavolino: questo sport è bello se si giocano le partite e quindi, sostanzialmente, abbiamo preferito rinviare di comune accordo e giocare la partita in un’altra occasione”. Con queste parole, che meritano di aprire il racconto della terza giornata del girone A2 di Prima Categoria, il presidente dell’Olimpia Carcarese Vercelli spiega la decisione di rimandare la gara in programma oggi con il Mallare. I “lupi” avevano chiesto che la partita non venisse giocata e i carcaresi hanno rinunciato a una vittoria a tavolino che il regolamento avrebbe concesso visto che al momento non vi sono positività accertate nelle due squadre.

Venendo al campo, spicca il successo del Quiliano&Valleggia sul quotato Aurora. Con un punto in due giornate, a Quiliano cominciava a serpeggiare il timore di essere ricaduti nell’impasse che aveva caratterizzato l’inizio dello scorso campionato. Invece, i ragazzi di mister Enrico Ferraro (foto) hanno colto un successo di prestigio che aggiusta una classifica che sarebbe diventata deficitaria senza un successo vista la brevità della prima fase del torneo. Due pareggi nelle altre due partite disputate. Il Millesimo rialza la testa dopo l’inattesa sconfitta patita sette giorni fa per mano dell’Altarese pareggiando con la Vadese. Per i rivieraschi, si tratta comunque di un buon punto, che consente di allungare a tre la striscia di risultati utili consecutivi e di rimandare ancora la prima sconfitta della propria storia nella categoria. Anche Letimbro e Speranza si spartiscono la posta in palio. Per i primi, un passo avanti rispetto alla débâcle contro la Vadese mentre per i rossoverdi un punto che si aggiunge a quello conquistato settimana scorsa contro il Quiliano&Valleggia. Ha riposato il Mallare.

Millesimo 1 – Vadese 1

Gara che si mette subito sul binario giusto per gli ospiti che passano in vantaggio al minuto diciassette grazie a un pallonetto del solito Macagno. A sette minuti dallo scadere è Bove a pareggiare i conti e a regalare il primo punto in campionato ai giallorossi di mister Peirone.

Millesimo: Rabellino, Bove, F. Negro, Protelli, Franco, Sismondi, L. Negro, Arena, Ciravegna, Salvatico, Pizzorni. A disposizione: Briano, Ferri, Schettini, Bertuzzo, Gallo, Saviozzi, Morielli, Rovere, Raimondo. Allenatore: Peirone.

Vadese: Provato, Crocilla, Pulina, Marchi, Suetta, Vittori, Macagno, Mandaliti, Quaglia, Giannone, Salis. A disposizione: Ceraolo, Appice, Signori, Brondo, R. Tona, Berardi, Brando. Allenatore: Saltarelli.

Letimbro 2 – Speranza 2

Vantaggio della Letimbro con la rete dell’ex Molinari. Poi, lo Speranza riesce a ribaltare il risultato grazie alle marcature di Intili e Briano. Nella ripresa, il goal di Carminati dagli undici metri fissa il risultato su quello che sarà poi l’esito finale.

Letimbro: Pelosin, Penna, Frumento, Crovella, Rossetti, Valdora, Pescio, Delbuono, Veneziano, Carminati, Molinari. A disposizione: Bianco, Ragone, Gilardoni, Zamboni, Murialdo, Errico, Battistel. Allenatore: Oliva.

Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Marsio, Cham, Kurtbalaj, Intili, Titi, Crocetta, Panucci, Briano A. A disposizione: Berretta, Pasquino, Certomà, Vignale, Monetta, Mileto, Briano L, Zunino, Di Prima. Allenatore: Calcagno.

Quiliano&Valleggia 2 – Aurora 1

Tre goal nella prima frazione di gioco. Fabbretti apre le danze. Torrengo riporta i gialloneri cairesi in parità. Bazzano segna infine la rete che consente ai bianco-rosso-purple di ottenere il primo successo in campionato.

Quiliano&Valleggia: Cambone, Poggi, Carocci, Buffo, Bazzano, Russo, Olivieri, Magnani, Fazio, Grippo, Intili. A disposizione: Bruzzone, Fiori, Vivalda, Fabbretti, Martino, Serra, Perrone, Ottonello,Rebizzo. Allenatore: Ferraro.

Aurora: Ferro, Amato, Nonnis, Piccardi, Gavacciuto, Torrengo, Loveta, Rebella, Pizzolato, Laudando,Russo. A disposizione: Pesce J, Oliviero, Garrone, Pesce L, Berta, Ferretti, Realini, Ognjanovic, Di Natale. Allenatore: Adami.