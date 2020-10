L’Altarese merita la copertina della giornata. I giallorossi hanno colto il primo successo stagionale superando per due reti a uno il Millesimo. Un successo che vale più dei tre punti ottenuti in classifica perché giunto contro una squadra arrivata quarta lo scorso anno e rinforzata da un giocatore come Torra (oggi assente). In più, il Millesimo aveva liquidato gli avversari con un sonoro 5 a 0 in Coppa. Insomma, una domenica da ricordare per una squadra, quella guidata da mister Molinaro, ricostruita quasi da zero a partire da fine luglio. Niente male l’impatto della Vadese con la categoria. Dopo il successo di misura con il Quiliano&Valleggia, oggi i ragazzi di Saltarelli hanno superato con un pokerissimo di reti la Letimbro, riportata bruscamente con i piedi per terra dopo il successo di sette giorni fa ai danni dell’Altarese. Due indizi ci sono (sconfitta con la Vadese e pari oggi con lo Speranza), ora manca solo il terzo. Se settimana prossima contro l’Aurora il Quiliano&Valleggia non batterà l’Aurora, allora potremo dire che anche quest’anno a una coppa di livello non ha fatto seguito un inizio di campionato analogo. L’altro pareggio di giornata è quello del big match tra Olimpia Carcarese e l’Aurora. Una rete a testa e altrettanti punti.

Speranza 1 – Quiliano&Valleggia 1

Gara che si era messa bene per gli ospiti, andati in vantaggio dopo appena due giri di orologio grazie alla marcatura realizzata da Perrone. Tuttavia, al minuto trentacinque i rossoverdi hanno trovato dal dischetto la rete che ha fissato il risultato sul definitivo 1 a 1. Il penalty è stato messo a segno da Crocetta.

Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Marsio, Cham, Calvanico, Intili, Titi, Crocetta, Panucci, Briano. A disposizione: Berretta, Kurtbalaj, Pasquino, Certomà, Ciappellano, Mileto, Vignale, Zunino, Manassero. Allenatore: Calcagno.

Quiliano&Valleggia: Fradella, Fiori, Carocci, Fabbretti, Salinas, Russo, Olivieri, Vivalda, Perrone, Grippo, Bazzano. A disposizione: Cambone, Poggi, Botta, Martino, Ottonello, Raffa, Fazio, Porazzo, Rebizzo. Allenatore: Ferraro.

Vadese 5 – Letimbro 0

Chi di cinque goal ferisce (settimana scorsa con l’Altarese) di cinque goal perisce verrebbe da dire guardando le prime due giornate di campionato della Letimbro. La Vadese, dal canto suo, grazie alle reti di Quaglia, Vittori, Macagno (doppietta) e Tona si gode per almeno una settimana la vetta della classifica in solitaria.

Vadese: Provato, Crocilla, Pulina, Marghi, Suetta, Vittori, Macagno, Mandaliti, Quaglia, Giannone e Salis. A disposizione: Ceraolo, Appice, Venneri, Rebottaro, Signori, Enrile, Tona, Brando, Berardi. Allenatore: Saltarelli.

Letimbro: Bianco, Penna, Frumento, Crovella, Rossetti, Valdora, Pescio, Delbuono, Russo, Battistel,Molinari. A disposizione: Ciampà, Mellogno, Gilardoni, Zamboni, Murialdo, Errico, Veneziano, Odenato, Vario. Allenatore: Oliva.

(da sx, Macagno, Quaglia, Tona, Vittori)

Altarese 2 – Millesimo 1

Due goal di Jabbi rendono estremamente dolce il pomeriggio dei padroni di casa. Pillola amara come lo scorso anno per il Millesimo, che dimostra di patire il “Fornaciari” di Altare. Perlomeno in campionato, visto che in Coppa circa un mese fa si impose per 5 a 0. Valida solo per le statistiche la rete con cui Ciravegna accorcia le distanze a ripresa inoltrata.

Altarese: Cirronis, Giorgetti, Diagne, Komoni, Greco, Guastavino, Leskaj, Uruci, Jabbi, Brahi, Eboli. A disposizione: Capezio, Rugolino, Bajrami, Malaspina, Iacobino, Staibano, Fofana, Valenti, Gerace. Allenatore: Molinaro.

Millesimo: Rabellino, Bove, Negro F, Saviozzi, Franco, Sismondi, Rovere, Arena, Ciravegna, Salvatico, Gallo. A disposizione: Briano, Ferri, Schettini, Venturino, Protelli, Negro L, Armellino, Pizzorni, Raimondo. Allenatore: Peirone.

Aurora 1 – Olimpia Carcarese 1

Le due squadre, vittoriose all’esordio, impattano al “Rizzo” e rimangono appaiate in classifica, a quota quattro e alle spalle della Vadese. Manti porta in vantaggio i biancorossi ma nel giro di una decina di minuti Laudando pareggia i conti. Nessun goal nella ripresa. Un punto che può andare bene a entrambe ai fini della classifica.

Aurora: Ferro, D Noto, Nonnis, Piccardi, Torrengo, Ognjanovic, Amato, Rebella, Pizzolato, Laudando, Roveta. A disposizione: Pesce J., Garrone, Pesca L., Di Natale, Gavacciuto, Briano, Russo, Oliviero, Realini. Allenatore: Adami.

Olimpia Carcarese: Giribaldi, Ndiaye, Croce, Moresco, Revello, Volga, Bonifacino, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disposizione: Allario, Alò, Cervetto, Clemente, Ferrotti, Marini, Mombelloni, Canaparo. Allenatore: Chiarlone