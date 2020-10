La notizia di giornata è la sconfitta del Savona. Le attenuanti ci sono: una preparazione partita in ritardo, una squadra totalmente nuova e un buon numero di giovani. Tuttavia, visto il calibro dei giocatori non ci si aspettava una sconfitta già alla seconda giornata. Detto questo, non è un mistero che la Baia Alassio sia una squadra ben costruita e che potrà dire la sua in chiave promozione. Benissimo le savonesi nel confronto con le imperiesi. Successi larghi del Pontelungo, in casa contro l’Oneglia, e dell’Andora, tra le mura amiche ai danni della Carlin’s Boys. Esordio in campionato positivo per la San Filippo Neri, che infligge la seconda sconfitta consecutiva al Borghetto. Ha riposato l’Atletico Argentina.

Pontelungo 5 – Oneglia Calcio 0

Il Pontelungo di mister Zanardini centra il primo successo e i primi punti stagionali con un sonoro cinque a zero rifilato al neopromosso Oneglia. Guardone apre le marcature. Sfinjari e Caneva chiudono la partita prima che l’arbitro decreti la fine del primo tempo. Poi, nella ripresa, sempre questi ultimi due giocatori e con il medesimo ordine rendono ancora più pesante il passivo. Così il Pontelungo in campo: Breeuwer, Alizeri, Bonadonna, Caputo, Greco, Illiano, Caneva, Badoino, Guardone, Sfinjari, Chariq. A disposizione, invece, Rizzo, Ferrari, Baglio, Enrico, Bertolaso, Surace, Giampà, Migliore, Bovio.

Andora 6 – Carlin’s Boys 2

Dopo il rotondo successo (0-3) ottenuto contro l’Oneglia, anche nel corso di questa domenica l’Andora ha messo in mostra la sua ottima vena realizzativa andando a segno per ben sei volte contro la Carlin’s Boys. Canu, autore di una tripletta, si porta a casa il pallone della partita. Le altre reti dei ponentini savonesi sono state messe a segno da Mascardi, Proglio e Xhemali. Mister Delfino ha scelto questo undici per iniziare la gara: Tranchida, Bianco, Avignone, Michero, Primoceri, Abbatemarco, Arrigo, Trombetta, Canu, Xhemali, Proglio. Pronti a subentrare, invece, Duberti, Mascardi, Furlanetto, Kapplani, Stabile, Biasibetti, Talladira, Incardona, Aboualy.

Savona 0 – Baia Alassio 2

Prima gara casalinga che non rimarrà nell’album dei lieti ricordi per il Savona. Il rigore con tanto di cucchiaio di Colli e la rete intorno alla mezzora di Zouita regalano il successo agli ospiti.

Savona: Bresciani, Fancellu, Esposito, Guarco, Eretta, Puddu, Vallone, Stefanzl, Balestrino, Metalla,Tona. A disposizione: Gualberti, Gavarone, Meta, Chiesa, Gamba e Franchini. Allenatore: Cattardico.

Baia Alassio: Pampararo, Castellari, Di Salvo, Cavassa, Alberti, Mangone, Delfino, Odasso, Zouita, Colli e Bogliolo. A disposizione:Toja, Putrino, Danio, Diaconu, Tamborino, Cornelli, Giraldi, Gervasoni, Spinelli. Allenatore: Ghigliazza.

Borghetto 0 – San Filippo Neri 2

Dopo aver osservato il turno di riposo, la San Filippo Neri debutta in campionato sconfiggendo con un goal per tempo il Borghetto. Principato nel primo tempo e Bellissimo nella ripresa firmano i goal che valgono i primi tre punti stagionali per i gialloneri.

Borghetto: Cattaneo, Calabretti, Mollo, Sabia, Pianese, Fiorillo L, Contratto, Dahmani, Inguanta, Balbi, Parodi. A disposizione: Mottola, Dileo, Santelia, Ponzo, Leocadia, Lo Vetere, Simonassi, Bova, El Allali. Allenatore: Fruzzetti.

San Filippo Neri: Grillo, Vignati, Calarco, Muscio, Garofalo, Munì, Principato, Messina, Pecar, Godena, Condorelli. A disposizione: Dalla Pria, Fumagalli, Piazzai, Galati, De Luca, Mantero, Bellissimo, Ghirardo, Vigliercio. Allenatore: Sportelli – Pellegrino.