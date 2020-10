Bilancio tutto sommato positivo per le savonesi nella prima giornata del Girone A1 di Prima Categoria. Due a uno nelle sfide contro le compagini dell’imperiese. Il risultato più rotondo è quello del neonato Asd Savona (nella foto), che rifila una manita alla Carlin’s Boys. Bene anche l’Andora che, in trasferta, supera per 3 a 1 l’Oneglia. Nota stonata rappresentata dal Pontelungo. Gli uomini di Zanardini escono sconfitti dal match contro l’Atletico Argentina con il punteggio di 3 a 1. Nell’unico derby savonese di giornata, la Baia Alassio vince tra le mura amiche di misura contro il Borghetto. La San Filippo Neri ha osservato il turno di riposo.

Carlin’s Boys 0 – Savona 5

Debutto più che positivo per gli uomini di Cattardico. Il Savona si è presentato così in campo: Bresciani, Esposito, Eretta, Guarco, Kuci, Puddu, Vallone, Stefanzl, Balestrino, Metalla, Tona (a disposizione, Gualberti, Fancellu, Meta, Boccardo, Chiesa, Scala, Franchini, Gavarone, Gamba). Le prime storiche marcature del neonato sodalizio biancoblù portano le firme di Balestrino, autore di una doppietta (di cui un goal su rigore), Metalla (freddo dal dischetto), Vallone e Gamba.

Atletico Argentina 3 – Pontelungo 1

Il primo starting XI di mister Zanardini è il seguente: Breewer, Alizeri, Enrico, Bonadonna, Greco, Caputo, Caneva, Badoino, Guardone, Sfinjari, Chariq. A disposizione, invece, Rizzo, Gerini, Bertolaso, Sansalone, Migliore, Surace, Giampà. La rete di Chariq ha solo dato l’illusione di poter rimontare il doppio svantaggio materializzatosi grazie alle reti di Brizio e Calvini perché allo scadere i padroni di casa hanno chiuso i conti con il tris di Vecchiotti.

Baia Alassio 1 – Borghetto 0

Una sola rete, quella di Colli nella prima parte di gara, è stata sufficiente ai gialloneri di mister Fabio Ghigliazza per avere la meglio sul Borghetto della coppia Fruzzetti – De Luca. Così le due squadre al fischio d’inizio:

Baia Alassio: Pampararo, Castellari, Di Salvo, Cavassa, Alberti, Mangone, Delfino, Odasso, Colli, Gentile, Bogliolo. A disposizione: Toja, Putrino, Zouita, Gervasoni, Tamborino, Spinelli, Danio, Giraldi, Di Mari.

Borghetto: Cattaneo, Calabretti, Di Leo, Mollo, Sabbia, Pianese, Ponzo, Inguanta, Bova, Balbi, Santelia. A disposizione: Mottola, Fiorillo E, Fiorillo L, Littarelli, Lo Vetere, Dahmani, Cabiati, Parodo, El Allali.

Oneglia 0 – Area Calcio Andora 3

Grazie alla doppietta di Canu inframezzata dalla rete di Arrigo, l’Area Calcio Andora esordisce in campionato facendo bottino pieno ai danni dell’Oneglia. I savonesi sono scesi in campo con Tranchida, Bianco, Avignone, Michero, Primoceri, Abbatemarco, Arrigo, Trombetta, Canu, Xhemali e Proglio. A disposizione di mister Delfino, Duberti, Mascardi, Furlanetto, Kapplani, Stabile, Biasibetti, Talladira, Incardona, Aboualy.