L’Area Calcio Andora chiude questo primo ciclo di quattro partite con altrettanti successi. Gli uomini di Delfino attenderanno la sperata ripresa del campionato guardano tutti dall’alto. Seguono a tre lunghezze il Pontelungo, che supera la Baia Alassio, e il Savona, che questa volta non fallisce in casa come due settimana fa contro la Baia Alassio e si sbarazza del Borghetto. I granata rimangono a zero punti in fondo alla classifica insieme alla Carlin’s Boys, oggi superata per 4 a 1 nel derby tutto imperiese con l’Atletico Argentina. Ha riposato l’Oneglia.

Pontelungo 3 – Baia Alassio 0

Terzo successo stagionale per gli uomini di Zanardini. A fare le spese dalla straordinaria vena realizzativa granata questa volta è la Baia Alassio. Per i gialloneri, si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il roboante successo sul Savona. Le reti dei padroni di casa portano le firme di Sfinjari, Caneva e Setti.

Pontelungo: Rizzo, Ferrari, Alizeri, Caputo, Greco, Illiano, Caneva, Badoino, Guardone, Sfinjari, Setti. A disposizione: Ferrari, Enrico, Bonadonna, Gerini, Mandraccia, Chariq, Bertolaso, Giampà, Bovio. Allenatore: Zanardini.

Baia Alassio: Toja, Delfino, Bogliolo, Cavassa, Putrino, Colli, Odasso, Danio, Zouita, Gentile, Mangone. A disposizione: Canobbio, Di Salvo, Diaconu, Gervasoni, Giraldi, Cornelli, Naso, Naso, Peirano. Allenatore: Ghigliazza.

Andora 5 – San Filippo Neri 1

Manita e primo posto in solitaria mantenuto. L’Andora prosegue la sua marcia trionfale infliggendo un pesante passivo alla San Filippo Neri. Proglio e Michero portano i ragazzi di Delfino sul 2 a 0. Poi, la tripletta di Canu rimpingua il risultato. Pensare che gli ospiti erano andati in vantaggio con Pecar.

Andora: Tranchida, Bianco, Avignone, Mascardi, Trombetta, Abbatemarco, Arrigo, Michero, Canu, Xhemali, Proglio. A disposizione: Duberti, Kapplani, Furlanetto, Talladira, Greco, Biasibetti, Morabito, Macrì, Aboualy. Allenatore: Delfino.

San Filippo Neri: Grillo, Vignati, Calarco, Muscio, Garofalo, Munì, Condorelli, Godena, Pecar, Calcagno, Mercandelli. A disposizione: Dallapria, Mantero, Galati, De Luca, Bellissimo, Fumagalli, Principato, Zanatta. Allenatore: Sportelli.

Savona 4 – Borghetto 1

Il Savona non disattende i pronostici della vigilia e supera il Borghetto con un punteggio che rende conto della differenza di organico. Nota di merito per i granata di Fruzzetti che hanno chiuso la prima frazione di gioco in parità (vantaggio degli striscioni con Eretta, pareggio ospite con Ponzo). Nella ripresa, i biancoblù fanno la voce grossa con Balestrino, Vallone e Stefanzl.

Savona: Bresciani, Fancellu, Gavarone, Kuci, Eretta, Puddu, Vallone, Stefanzl, Balestrino, Metalla, Tona. A disposizione: Conti, Franchini, Chiesa, Gamba. Allenatore: Cattardico.

Borghetto: Cattaneo, Calabretti, Fiorillo L, Dahmani, Sabia, Inguanta, Ponzo, Leocadia, Simonassi, Balbi, El Allali. A disposizione: Mottola, Littarelli, Fiorillo E, Ramadhi, Lo Vetere, Cabiati, Bova. Allenatore: Fruzzetti.