Potenziamento Loano Salute, il sindaco Pignocca: “Stiamo predisponendo un punto prelievi e tamponi”

Loano. Questa mattina il gruppo PD di Loano ha chiesto un incontro al sindaco per Loano Salute ed ha preparato una mozione da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale. Il tema: Loano Salute e i servizi offerti, che, secondo i ‘dem’ loanesi, “sarebbero da migliorare e ottimizzare”. Il sindaco Pignocca, in una nota, ha precisato che l’incontro con i consiglieri del Pd Roberto Franco e Giulia Tassara si terrà nei prossimi giorni.

“Su un tema così importante è necessario lavorare tutti insieme – spiega il primo cittadino loanese -. Ma posso anticipare fin d’ora che, su richiesta e in collaborazione con i medici di Loano Salute, stiamo già predisponendo la creazione di un punto presso il quale effettuare prelievi e tamponi”.

“In particolare – conclude Pignocca – come protezione civile di Loano acquisteremo una tenda da collocare all’esterno della casa salute, in maniera da evitare possibili contatti tra chi ha necessità di sottoporsi a tampone e tutti gli altri utenti. In questo modo potremo procedere con gli interventi già a partire dal mese di novembre”.