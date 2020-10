Possibili disagi al traffico su Capo Santo Spirito: partono i lavori per eliminare alberi e un palo della luce pericolanti

Borghetto Santo Spirito. Possibili disagi in vista per chi viaggia regolarmente da un’estremità all’altra di Capo Santo Spirito lungo la via Aurelia.

A partire dalla mattinata di domani, giovedì 22 ottobre, la società “Castello Borelli” interverrà per rimuovere alcuni alberi a rischio caduta sulla strada statale.

Contemporaneamente il Comune provvederà alla rimozione di un palo della pubblica illuminazione gravemente compromesso.

Questa mattina il sindaco Giancarlo Canepa, il consigliere delegato all’arredo urbano Alessio D’Ascenzo e il funzionario geometra Burastero hanno effettuato un sopralluogo: a seguito della visita una squadra comunale ha eliminato (in via d’urgenza) il lampione e le testate di alimentazione elettrica. L’intervento verrà completato domani.

I disagi alla viabilità dovrebbero concludersi in concomitanza con i lavori, che si prevede saranno portati a termine nel corso della giornata di domani.