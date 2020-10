Savona. In attesa della ripartenza delle sue crociere da Savona, Costa Crociere ribadisce il suo impegno per la città e la comunità locale. La compagnia italiana, attraverso la sua fondazione Costa Crociere Foundation, ha infatti donato trentacinque biciclette al Polo Universitario di Savona (Università degli Studi di Genova).

Le biciclette saranno messe a disposizione degli studenti, che le potranno prendere in prestito per raggiungere in modo più comodo e sostenibile il centro città. La consegna dei mezzi è avvenuta oggi a cura della Cooperativa Bazzino, società che svolge il servizio di portabagagli e di car valet al Palacrociere di Savona.

Le trentacinque biciclette provengono dalla flotta di Costa Crociere, dove erano utilizzate per le escursioni, e nelle scorse settimane sono state sottoposte a manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento. L’iniziativa fa parte di un programma internazionale di assistenza materiale a cura di Costa Crociere Foundation, grazie al quale la compagnia ha già donato oltre 28mila oggetti provenienti dalle proprie navi in quattro continenti.

“La donazione delle biciclette conferma ancora una volta la volontà di Costa Crociere di lavorare in sinergia con la comunità locale di Savona. Inoltre, si inserisce perfettamente tra le attività della nostra fondazione, che nel corso di sei anni dalla sua istituzione ha dato vita a un totale di 29 progetti in favore di 33 mila beneficiari diretti, concentrandosi su due grandi aree di intervento: quella sociale e quella ambientale” – ha commentato Davide Triacca, Segretario Generale di Costa Crociere Foundation – “Con l’iniziativa di oggi abbiamo dato nuova vita a mezzi che non venivano utilizzati e che rappresentano il modo più sostenibile per spostarsi, rispondendo anche a un’esigenza specifica degli studenti e permettendo di avvicinare ulteriormente il Polo Universitario alla città ”.

“Siamo lieti che Costa Crociere abbia voluto donare queste biciclette agli studenti del Campus di Savona offrendo così un’opportunità in più per la mobilità sostenibile, filone molto importante per lo sviluppo del nostro Polo savonese. Non appena le misure di contenimento Covid-19 ci consentiranno la piena fruibilità della nostra sede universitaria, le metteremo a disposizione.” – ha commentato Daniela Zucchiatti, Responsabile Amministrativa del Campus di Savona.

“Da qualche anno l’Università degli Studi di Genova ha deciso di portare avanti all’interno del Campus di Savona, diversi progetti relativi ad ogni ambito della sostenibilità, in particolare legati alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, alla smart city e al wellbeing. Questa iniziativa si inserisce quindi molto bene all’interno delle nostre attività” – ha dichiarato Paola Laiolo, Responsabile dei progetti di sostenibilità del Campus di Savona.