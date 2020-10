Poliziotti aggrediti, Vaccarezza: “Le persone chiedono regole e poi fanno di tutto per non seguirle”

Savona. “Legalità, sicurezza e rispetto delle regole. Tre termini che oggi hanno, purtroppo, perso di significato agli occhi di molte persone che reputano il vivere in maniera civile assolutamente subordinato ad una sorta di ‘autogestione’”.

Interviene anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in merito all’aggressione ai due poliziotti nei giardini delle Trincee, dove gli agenti sono stati minacciati e presi e a pugni e calci durante i controlli anti-covid (leggi qui).

“La verità è che chiediamo regole, è quando poi le abbiamo, facciamo di tutto per non seguirle. La verità è che il rispetto per la vita altrui ha perso valore e, soprattutto in questi mesi, complici anche i social network che danno voce e luce alle più disparate (e disperate) teorie, interpretiamo ogni norma come una sfida, una costrizione, una limitazione personale, un qualcosa da combattere”.

“Tutta questa frustrazione accumulata – continua – si trasforma purtroppo in aggressività. Verbale sulle piattaforme internet, e come troppo spesso sta accadendo nella realtà, in episodi simili a quello di sabato. Dobbiamo imparare a vivere questo momento storico certamente con prudenza, sicuramente seguendo regole per vivere e convivere civilmente”.

“Rispetto, sempre, l’instancabile opera delle Forze dell’Ordine che davvero rischiano la propria salute, ogni giorno, per ognuno di noi” conclude Vaccarezza.