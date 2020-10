Poliziotti aggrediti a Savona, Lista Civica 2.0: “Situazione strumentalizzata dalla minoranza”

Savona. Consiglieri comunali ed assessori della Lista Civica 2.0 hanno voluto esprimere la loro solidarietà alle forze dell’ordine accerchiate e ferite solo per aver raccomandato il corretto uso delle mascherine (leggi qui), ma non senza risparmiare un duro attacco alla minoranza.

“Rivolgiamo agli agenti l’augurio di riprendersi al più presto e di poter quanto prima tornare a servire tutti noi savonesi, è ferma la condanna sull’accaduto, e si spera lo sia anche nelle opportune sedi, – hanno affermato Andrea De Lucis, Gian Dogliotti, Alberto Marabotto, Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu e Alessandro Venturelli. – Ma si coglie occasione per sottolineare la strumentalizzazione di gran parte della minoranza che, ancora una volta, ha perso l’occasione di evitare una brutta figura”.

“I capigruppo di 5stelle, PD e IV, dopo aver aspramente criticato l’acquisto di un nuovo sistema di videosorveglianza, con conseguente votazione contraria, e aver dichiarato ogni qual volta se ne presentasse occasione che a Savona non esistono problematiche di sicurezza, ora escono fuori urlando il contrario, giusto per continuare la campagna elettorale denigratoria nei confronti dell’amministrazione. E’ proprio vero che “un bel tacer non fu mai scritto”, l’affondo della Lista Civica 2.0.