Polemiche e mugugni per la Gran Fondo di Alassio: “Paese a rischio lockdown e poi si autorizza un assembramento?”

Alassio. I social non perdonano e in queste ore stanno criticando aspramente la scelta di confermare la Gran Fondo di Alassio, la gara di ciclismo che si è tenuta oggi, giorno in cui dovrebbero essere inasprite le misure anti Covid da parte del Governo. E perciò è un fiorire di commenti che hanno invaso anche la pagina Facebook del vice sindaco Angelo Galtieri.

Gran fondo Alassio Pubblicato da Angelo Galtieri su Domenica 18 ottobre 2020

Pochi i commenti a difesa dell’evento: secondo gli utenti che l’approvano, la gara avrebbe rispettato tutti i protocolli di sicurezza anti Covid-19. In generale, secondo i commentatori la gara ha generato un autentico assembramento.

I più arrabbiati sono coloro che, a causa del nuovo Dcpm, hanno visto limitare gli orari di chiusura di bar e ristoranti; ma c’è anche qualcuno che non dimentica (e anzi si premura di ricordare) le nuove regole riguardanti le cene private che portano a sei il numero degli invitati o le nuove norme per matrimoni e funerali. Un commentatore, scherzando, ha suggerito di organizzare matrimoni in bicicletta.

Ma sono anche alcuni albenganesi a prendere posizione ricordando le polemiche innescate dal post Facebook di Selvaggia Lucarelli e paragonando quel gruppo di giovani con l’assembramento odierno.

Insomma, non c’è pace per gli eventi, molti dei quali vengono ormai stigmatizzati come “provocatori di assembramenti”. Il clima è mutato e le persone temono che da questi eventi possa nascere qualche focolaio che poi costringa le città interessate ad un nuovo lockdown “mirato”.