Piscina per bambini, caldaie e palestrina: lavori in corso al PalaGarassini di Loano

Loano. Riaprirà al pubblico ai primi di novembre la piscina per bambini del PalaGarassini di Loano. Nei giorni scorsi l’ufficio tecnico del Comune di Loano ha dato il via ai lavori di risanamento delle strutture portanti, quelli per la sistemazione degli sfiori e delle canalette dell’acqua e, in ultimo, per la messa a norma delle vasche di compenso e dell’impianto idraulico, al fine di eliminare le perdite.

Gli interventi dovrebbero concludersi entro i primi giorni di novembre. Fino ad allora, una parte dell’attività verrà realizzata nella “vasca grande” per adulti, che tornerà a sua volta in funzione entro la prima decade di ottobre.

I lavori hanno un importo complessivo di 90mila euro, provenienti dal finanziamento concesso a tutte le amministrazioni comunali e provinciali dal ministero dell’interno (nell’ambito della Finanziaria 2020) sulla base della popolazione residente.

Sempre al palazzetto dello sport di località Fei sono in corso i lavori di efficientamento energetico programmati e finanziati nell’ambito del progetto Prosper Elena, l’iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promossa congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. Al PalaGarassini verranno realizzate: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l’implementazione del sistema di telecontrollo; l’installazione di nuove lampade Led. Il tutto per un risparmio energetico previsto del 32,79 per cento.

In ultimo, il personale del palazzetto dello sport sta effettuando “in economia” la sostituzione del parquet della palestrina situata al piano interrato.

“Il nostro PalaGarassini – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Remo Zaccaria – è una delle più importanti strutture sportive della provincia di Savona. Ogni settimana viene frequentato da decine di atleti di tutte le età. Ma è anche un palazzetto vecchio ormai di molti anni e perciò è necessario intervenire regolarmente per mantenerlo sempre sicuro ed in piena efficienza, specie dal punto di vista energetico”.