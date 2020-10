Pietra Ligure. Dopo l’iniziativa del consigliere di minoranza Mario Carrara, con l’assemblea pubblica e la mozione depositata il giorno seguente, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi precisa sulla polemica relativa al senso unico sulla passeggiata pietrese, che secondo alcuni porterebbe disagi alle attività del centro e problemi alla viabilità anche sulla via Aurelia.

Senza entrare nel merito della richiesta dell’esponente di opposizione, con il ritorno alla situazione precedente all’opera di restyling del lungomare, il primo cittadino pietrese sottolinea: “Risponderemo e chiariremo nei dettagli nella seduta del Consiglio comunale come è giusto che sia, tuttavia posso dire che dall’inizio della nuova viabilità la situazione del centro è migliorata e lo sanno bene anche le attività commerciali”.

“Abbiamo riscontri completamente diversi rispetto a quelli del consigliere Carrara, nonostante la sua documentazione” aggiunge.

“La nostra idea progettuale è differente dalla sua e abbiamo sempre monitorato la situazione. Valuteremo tutto e discuteremo in sede di Consigio comunale, non è vero che abbiamo fatto di testa nostra… E’ stata una scelta pensata e ragionata, quando si amministra c’è l’onere delle decisioni, e noi abbiamo optato per questo indirizzo in maniera consapevole e sulla base di elementi concreti” conclude.