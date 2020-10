Pietra Ligure. E’ stata inaugurata questa mattina la scuola parentale Asinolla. All’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure, hanno preso parte il sindaco e gli amministratori del territorio come l’assessore alle politiche sociali e giovanili Marisa Pastorino e il consigliere all’istruzione Paola Carrara.

Il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi in occasione afferma: “Si tratta di un’esperienza nuova, che si conosce poco. Per l’amministrazione è una modalità nuova di fare scuola, un percorso condiviso, creato sulla base della fiducia e della progettualità”.

“Tutto questo sempre per il paese, per il futuro di tutti – ci tiene a dire il primo cittadino – Perchè è importante supportare questa esperienza che nasce proprio a Pietra Ligure. In questa occasione i bambini avranno beneficio, senza perdere il diritto all’insegnamento di passare a fine anno un esame di idoneità. Con l’occasione auguro una buon anno scolastico a tutti, vicinanza che ho già portato il primo giorno di scuola nei plessi di Pietra Ligure. Nel corso dei mesi a venire, l’amministrazione sarà presente per valutare questa nuova esperienza scolastica”.

La scuola dell’Asinolla offre un’educazione parentale che è sviluppata in 3 anni di lavoro. Il progetto infatti nasce dal desiderio delle famiglie di un’educazione diversa, che segua un programma ministeriale, ma con una metodologia pedagogica basata sull’educazione parentale e outdoor, che si fonda sul rispetto della natura, dei bambini e degli animali.