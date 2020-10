Pietra Ligure. Una mozione per intitolare una piazza o via di Pietra Ligure a due storici cittadini pietresi, Egidio Pellegrini e Olimpia Pegollo. È stata presenta dal polo di centrodestra per Pietra – Lista civica dei pietresi, tramite il consigliere Mario Carrara.

“Egidio Pellegrini ed Olimpia Pegollo, – ha spiegato, – sono due pietresi che nella loro vita diedero lustro alla città e per i quali la Città stessa deve dimostrare riconoscenza ed affetto tributando loro il giusto riconoscimento meritato, con la dedicazione di una piazza o via per ciascuno di loro, che faccia ricordare ai posteri i loro nomi, ad imperitura memoria”.

“Le loro storie personali sono riassunte e narrate nelle biografie allegate, che di questa stessa mozione consiliare costituiscono parte integrante”, ha aggiunto.

“Per tutto quanto sopra, si chiede al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione per impegnare sindaco e giunta alla dedicazione di una piazza o via del territorio comunale ai concittadini Egidio Pellegrini 1839-1919 ed Olimpia Pegollo, 1865 -1951, in quanto personalità insigni della storia della nostra città e degni di essere ricordati a futura memoria”, ha concluso Carrara.