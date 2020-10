Pietra Ligure, al via i lavori di sistemazione del piano viabile e bitumatura sul lungomare Bado

Pietra Ligure. Inizieranno lunedì 26 ottobre p.v., per protrarsi per una settimana, i lavori di sistemazione del piano viabile del lungomare Don G. B. Bado.

L’intervento, che prevede un impegno di spesa complessivo di 70 mila euro, riguarda il rifacimento del tratto di pavimentazione stradale compresa fra via Cavour ed il Comando della Polizia Locale, la ridefinizione dei parcheggi dedicati alle auto e alle moto e l’adeguamento delle barriere architettoniche e degli accessi al lungomare stesso.

“I lavori che andremo ad iniziare lunedì prossimo sono propedeutici alla costruzione dei tre attraversamenti pedonali rialzati previsti nel progetto di riqualificazione complessiva del Don G. B. Bado iniziato nei primi mesi del 2020 e che ha interessato il rinnovamento dell’intera area a monte, la ricostruzione del marciapiede, la sistemazione ex novo delle aree verdi e l’installazione del nuovo impianto di illuminazione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola – Con la sistemazione del piano viabile e l’asfaltatura della sede stradale portiamo a compimento quel progetto importante non solo per l’immagine di Pietra Ligure ma anche e soprattutto per il suo sviluppo, restituendo alla città una zona nevralgica completamente rinnovata, molto più fruibile, decisamente più curata e bella e capace di fare da volano per lo sviluppo delle attività produttive che vi insistono e per l’intera città – concludono De Vincenzi e Amandola.