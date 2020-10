Pietra Ligure. Un vero e proprio raid questa notte da parte dei ladri che hanno preso di mira un pullmino a sette posti parcheggiato nel piazzale Geddo (ex campo sportivo) a Pietra Ligure.

Ignoti, infatti, hanno letteralmente sfondato il vetro laterale del mezzo e hanno portato via radio, batteria ed altri oggetti contenuti all’interno. Danni ingenti per il proprietario, che non è la prima volta che subisce un furto nell’area di sosta pietrese (gli avevano rubato dei cerchioni da un altro mezzo).

Foto 2 di 2



Così come non è il primo “colpo” messo a segno dai ladri nel parcheggio di piazzale Geddo: circa quindici giorni fa era stato derubato un altro furgone, al quale era stata asportata la batteria.

Per questo ultimo furto notturno sono stati avvisati i vigili urbani, tuttavia pare che dalle telecamere non si riesca a vedere i responsabili in azione. Ora il proprietario del pullmino presenterà formale denuncia sull’accaduto.