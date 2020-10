Piatti di qualità e prezzi contenuti: ecco il nuovo De Gusto Coop dell’Ipercoop “Il Gabbiano” che è 100% plastic-free

Savona. Con il nuovo punto ristoro DeGustoCoop, inaugurato questa mattina, l’Ipercoop Il Gabbiano di Savona ha completato i lavori di ristrutturazione e oggi offre un’esperienza di spesa migliore, con più servizi (come il Coop Drive e la consegna della spesa a domicilio) e un assortimento riformulato per essere ancora più in linea con le reali esigenze di Soci e clienti.

Autentico fiore all’occhiello della proposta degli ipermercati di Coop Liguria, il punto ristoro DeGustoCoop è un format già sperimentato con successo a Mondovì, Albenga, La Spezia, Genova e Carasco.

A caratterizzare in particolare il DeGusto Coop di Savona è la scelta di renderlo 100% plastic-free, in coerenza con la campagna Coop “Un buona spesa può cambiare il mondo”.

“Nel nostro DeGusto – spiega il direttore dell’Ipercoop Il Gabbiano Lorenzo Ricci – tutte le stoviglie sono in materiale compostabile. L’acqua è distribuita sfusa e gli avventori possono scegliere se utilizzare i bicchieri compostabili messi a disposizione da noi o le proprie borracce. In occasione dell’inaugurazione di oggi ne abbiamo distribuite gratuitamente un buon numero, per contribuire a sensibilizzare i nostri clienti alla cultura del riuso. Purtroppo, al momento le norme sanitarie volte a prevenire il contagio da Covid-19 ci obbligano a utilizzare solo condimenti monouso (olio, aceto e salse), che attualmente non esistono sul mercato in confezioni compostabili, ma siamo pronti a eliminarli per tornare allo sfuso non appena l’emergenza sarà superata”.

In aggiunta al servizio bar e caffetteria, il DeGusto Coop di Savona propone a tutte le ore panini farciti, pizza, focaccia, pinse, prodotti di pasticceria e gelati. A pranzo e a cena il ristorante self service offre anche primi piatti, secondi e contorni caldi, come melanzane alla parmigiana, arrosti, patate al forno, lasagne; un assortimento di fritti (misto di pesce, crocchette di patate, patatine, ecc.), piatti freddi (polpo con patate, insalate miste, insalata di riso) e macedonie. Oltre ai piatti cucinati dal ristorante, al De Gusto Coop si può consumare anche il sushi, in vendita nell’apposito corner all’interno dell’Ipermercato.

I posti a sedere sono 140 ma per esigenze di distanziamento sociale al momento ne vengono utilizzati solo una sessantina.

A caratterizzare tutti i DeGusto della rete Coop Liguria sono la qualità dei prodotti, in parte cucinati direttamente nelle gastronomie degli Ipercoop, e i prezzi molto competitivi (con piatti tra i 5 e i 7 euro). Per i soci della Cooperativa c’è poi un vantaggio in più: per loro, infatti, il caffè costa solo 90 centesimi anziché 1 euro, che è il prezzo per tutti.

Una scelta, quella di contenere quanto più possibile i prezzi, coerente con la missione di Coop Liguria, che nasce per tutelare il potere d’acquisto dei soci e dei consumatori e per garantire a tutti l’accesso a prodotti di qualità elevata.