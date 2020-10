Personale di Ferrovie in sciopero per 24 ore: garantiti i servizi essenziali per i treni regionali

Liguria. Possibili disagi per chi viaggia in treno. Il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato sarà in sciopero dalle 21 di giovedì 22 alle 21 di venerdì 23 ottobre.

Non sono previste modifiche alla circolazione delle Frecce e degli altri treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (come da orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com).

Trenitalia prevede “l’effettuazione di servizi per le relazioni a maggior traffico. Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

E’ attivo il numero verde 800 892 021.