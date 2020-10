“Per Savona 2021” apre il confronto alle forze politiche: “No ad autocandidature, serve un progetto vero”

Savona. Nella giornata odierna, la presidenza dell’associazione “Per Savona 2021″, in ottemperanza al mandato conferitole dai delegati nell’attivo dell’8 ottobre scorso, ha provveduto ad inviare le diverse richieste di incontro alle forze politiche savonesi.

L’associazione Per Savona 2021, riconfermando la sua identità civica e le sue caratteristiche apartitiche, laiche e riformiste, ha scelto di confrontarsi, senza pregiudizi e pregiudiziali, con tutte le forze politiche aderenti, sia allo schieramento di centrodestra (Noi per Toti, Forza Italia, Lega Salvini, Fratelli D’Italia), sia di centrosinistra largo (Pd, Italia Viva, PSI, +Europa, movimenti e associazioni ambientaliste) e del Movimento 5 Stelle, riportando il confronto sul merito programmatico, senza impantanarsi a priori in un dibattito sterile delle cosiddette “autocandidature” a sindaco della città, al di fuori di un percorso condiviso dalla intera coalizione” affermano Bruno Spagnoletti e Milena Poletti.

“L’associazione Per Savona 2021 ritiene prioritario e vincolante l’intesa sugli assi strategici fondamentali del progetto di governo della città, poi decidere il candidato sindaco e la sua squadra di Governo” concludono.