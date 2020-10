Savona. I possibili danni alluvionali provocati dal maltempo costituiscono l’altra emergenza (oltre ovviamente al Covid) di questo periodo. Il Comune di Savona – e così finalmente terminiamo una giornata con un fatto positivo – in questi giorni sta completando i lavori, iniziati a metà settembre, nel greto del Letimbro e degli altri corsi d’acqua cittadini.

Lo conferma l’assessore Pietro Santi, che ha delega a Lavori pubblici, verde e prevenzione del dissesto idrogeologico: “Abbiamo tagliato gli alberi e rasato la vegetazione, per favorire il deflusso delle acque, prima dal ponte bianco di Lavagnola alla foce e poi, nella direzione opposta, dal ponte bianco alla chiesa di San Martino. Si tratta di interventi che facciamo ogni anno”.

Foto 3 di 3





L’opera più importante è però la risagomatura dell’alveo del Letimbro in due punti, in località Riborgo e tra il cimitero di Santuario e San Bernardo, lavori che stanno per essere ultimati.

Spiega Santi: “Solo cambiando il ‘disegno’ dell’alveo, soluzione che non era mai stata adottata, potevamo essere ragionevolmente certi che in caso di forti piogge il territorio potesse essere al sicuro. La piena dell’anno scorso aveva fatto paura”.

Il quadro è completato dagli interventi sul Lavanestro, all’altezza delle case, sui corsi d’acqua minori come il Quattro Stagioni, il Molinero e U Rian verso il mare e il rio Pizzuta a Santuario. Il Comune è intervenuto anche sulla sponda sinistra, quella di sua competenza, del torrente Quiliano. Il costi complessivo dei lavori è di 60 mila euro, per la metà finanziati dalla Regione.

Prima lo sguardo, attraversando i ponti cittadini sul Letimbro, correva alla vegetazione decisamente troppo folta. Un lavoro fatto. Dovere del Comune, osserverà qualcuno: giusto, ma non sempre accade.

Concludendo la chiacchierata con Santi, inevitabile parlare di politica. Allora assessore, sempre pronto a candidarsi a sindaco? “Per una volta lasciamo da parte la politica. Con il Letimbro credo di aver fatto un buon lavoro – risponde -. Fermiamoci a quello”.