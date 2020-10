Savona. Al via l’anno accademico del Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa. Ad inaugurare la stagione lo stage “Savona in Danza 2020” con Claudia Zaccari, prima ballerina dell’Opera di Roma e Dominique Portier, primo ballerino dell’Opera di Lyon per il Classico, Daniele Ziglioli e Irene Valesano per il Contemporaneo, Musical con Davide Dal Seno.

Tra le attività proposte ai bimbi e agli adulti dal Centro Internazionale Formazione alla Danza: Gioco danza, Danza Classica, Punte, Repertorio, Danza Moderna e Contemporanea, Floorwork, Teatro Danza, Musical, Barre au sol, Hip Hop. Corsi Debuttanti, Intermedio 1 e 2, Avanzato e il Progetto DanceLab volto ad intensificare il lavoro e la fisicità del danzatore, aumentando la consapevolezza, la padronanza fisica e mentale e lavorando sulla struttura emozionale. Oltre che workshop mensili di danza contemporanea, musical e hip hop.

Gli insegnanti: Ekaterina Desnitskaja (danza classica), diplomata all’Accademia Vaganova di S. Pietroburgo, Metodo Scuola Russa, Maitre du Ballet di “Notre Dame de Paris “, insegnante Danza Classica della Nazionale di Ginnastica Ritmica; Marta Tassinari (danza classica, propedeutica alla danza e barre au sol), diplomata Liceo Coreutico di Torino, Tecnico Ginnastica Ritmica; Simona Miceli (hip hop e modern) diplomata IDA “Hip Hop School Certificated”, organizzatrice di stage e open class; Alessandra Schirripa (danza moderna e contemporanea, teatro danza, musical e barre au sol) direttrice artistica, coreografa pluripremiata nei più importanti concorsi, più volte “Premio della Critica”, docente in stage internazionali.