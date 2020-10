Pallavolo Carcare, coach Oddera: “Stiamo lavorando bene. Avremmo preferito iniziare dopo le feste natalizie”

Il campionato di pallavolo di serie B2 dovrebbe prendere il via il 21 novembre. Condizionale d’obbligo visti i noti problemi legati alla pandemia. Un torneo che vedrà impegnata anche quest’anno la Pallavolo Carcare, che da mesi ormai sta cercando di farsi trovare pronta per un’annata che si preannuncia alquanto complicata. Lo scorso anno, la salvezza è arrivata grazie al blocco delle retrocessioni sancito dallo stop prematuro dei campionati. All’epoca, coach Oddera aveva preso il posto da poche settimane a Luca Mantoan.

“Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la situazione attuale – commenta il tecnico valbormidese – e che avremmo preferito un rinvio all’anno nuovo. Noi seguiamo il protocollo alla lettera, ma è chiaro che anche in palestra il rischio c’è. E poi le nostre atlete lo fanno per passione, non sono professioniste. Siamo in attesa dei risultati dei test sierologici”.

Venendo al lato sportivo, l’allenatore si dice soddisfatto del clima che si è creato all’interno della squadra. Coesione di gruppo che rappresenta da sempre un elemento fondamentale specialmente per le compagini che lottano per mantenere la categoria. “Abbiamo cambiato alcune giocatrici rispetto alla scorsa annata e inserito elementi di qualità. La cosa che mi rende più felice è vedere che si è ricreato un ambiente positivo. Dobbiamo salvarci, questo è chiaro, e sappiamo bene che non sarà facile. Siamo pronti a dare battaglia su tutti i campi e posso dire che gli allenamenti congiunti fin qui svolti mi hanno lasciato buone sensazioni”.