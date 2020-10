Pallanuoto, Serie A1: si parte sabato 7 novembre, ecco il calendario

Savona. Ora è ufficiale. Il campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 inizierà sabato 7 novembre. Confermata la formula condivisa da federazione e società nel corso delle riunioni che si sono susseguite nelle scorse settimane. Il girone A è composto da Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno; il girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste; il girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto; il girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport.

La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno nelle seguenti date: sabato 7 novembre, sabato 21 novembre, sabato 28 novembre, sabato 12 dicembre, sabato 16 gennaio e sabato 30 gennaio.

Al termine della prima fase le migliori due squadre di ciascun raggruppamento verranno ammesse a successivi due gironi, che qualificheranno ai playoff scudetto, composti da quattro squadre con ulteriori partite di andata e ritorno; mentre le restanti cinque squadre formeranno il girone dei playout salvezza con partite di andata e ritorno che determineranno la retrocessione in Serie A2 dell’ultima classificata.

I playoff si svolgeranno con semifinali, incrociando le prime e le seconde dei gironi della seconda fase, e finali scudetto e per il terzo posto. Modalità dei playoff e date di gioco dalla seconda fase in avanti saranno comunicate prossimamente in relazione alle disposizione delle autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali.

Sono in aggiornamento la normativa del campionato, le linee guida e le misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive che saranno pubblicati a breve sul sito federale.

I raggruppamenti della prima fase.

Girone A: Pro Recco, Iren Genova Quinto, RN Salerno

Girone B: AN Brescia, Roma Nuoto, Pallanuoto Trieste

Girone C: CC Ortigia, Telimar Palermo, SS Lazio Nuoto

Girone D: RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia, San Donato Metanopoli Sport

Di seguito il calendario.

1ª giornata (andata sabato 7 novembre, ritorno sabato 12 dicembre)

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A), riposa RN Salerno

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B), riposa AN Brescia

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C), riposa Telimar Palermo

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D)

CN Posillipo-RN Florentia (D)

2ª giornata (andata sabato 21 novembre, ritorno sabato 16 gennaio)

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A), riposa Pro Recco

AN Brescia-Roma Nuoto (B), riposa Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo-CC Ortigia (C), riposa SS Lazio Nuoto

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

RN Florentia-RN Savona (D)

3ª giornata (andata sabato 28 novembre, ritorno sabato 30 gennaio)

Pro Recco-RN Salerno (A), riposa Iren Genova Quinto

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B), riposa Roma Nuoto

SS Lazio Nuoto-Telimar Palermo (C), riposa CC Ortigia

RN Savona-CN Posillipo (D)

San Donato Metanopoli Sport-RN Florentia (D)

La composizione dei gironi seconda fase.

Gironi dei playoff scudetto:

Girone E: 1ª A, 1ª D, 2ª B, 2ª C

Girone F: 1ª B, 1ª C, 2ª A, 2ª D

Girone dei playout salvezza: 3ª A, 3ª B, 3ª C, 3ª D, 4ª D