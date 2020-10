Ordine dei Medici, al via le elezioni per il consiglio direttivo

Provincia. Nei prossimi giorni si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona.

Il presidente Luca Corti afferma: “Saranno elezioni molto importanti sia perché purtroppo siamo in un periodo molto difficile per la professione medica e per tutti i cittadini a causa della pandemia di CoVId che sembra non finire e che ha messo a dura prova tutti, medici e popolazione che perché per la prima volta si vota attuando la legge di riforma degli ordini professionali (numero 3 del 11 gennaio 2018, conosciuta come Legge Lorenzin), legge non del tutto gradita ai professionisti e, in parte peggiorativa rispetto all’ordinamento precedente”.

A Savona è stata presentata una sola lista unitaria che raccoglie medici di medicina generale, pediatri, medici ospedalieri, liberi professionisti rappresentando quindi “tutte le sfaccettature della professione medica e tutto il territorio della provincia. Per la prima volta verrà istituito un seggio nella città di Albenga, cosa consentita dal nuovo ordinamento (una delle poche cose positive della legge) nel giorno 23 ottobre 2020, presso l’Auditorio San Carlo, in via Roma 70, per la concessione del quale si ringrazia la Fondazione Oddi ed il Comune di Albenga, in particolare il sindaco e collega dottor Riccardo Tomatis”.

Nei giorni successivi 24, 25, 26 ottobre, il seggio elettorale ritornerà presso la sede ordinistica di Savona, in piazza Weil, al primo piano del centro commerciale “le Officine”.

“Raccomandiamo a tutti i medici ed agli odontoiatri di recarsi a votare perché è importante la partecipazione di tutti in questo grave momento per il paese ed è importante raggiungere il quorum alla prima votazione per evitare le difficoltà ed i costi per una seconda convocazione elettorale che, tra l’atro, potrebbe essere resa più complicata da un eventuale nuovo lockdown. Le elezioni saranno tenute nel pieno rispetto delle norme anti-covid”, conclude Corti.

