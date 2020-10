Operaio schiacciato da un bancale a Mallare

Mallare. Infortunio sul lavoro questa mattina all’interno della ditta “Mallarini” in via Pratogrande a Mallare.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, un operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un bancale carico di pellet. L’incidente si è verificato poco prima delle 11 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari l’operaio è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni nonostante alcuni traumi e ferite.

Restano da appurare i motivi dell’infortunio, avvenuto nell’ambito della movimentazione dei bancali di pellet. Sono ancora in corso accertamenti e verifiche sull’esatta dinamica dei fatti.