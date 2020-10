Nuovo focolaio Covid in residenza per anziani del savonese: 81 positivi sui 139 totali di Asl2

Savona. Un nuovo focolaio di Coronavirus si è sviluppato nel savonese e proprio al cluster sarebbe riconducibile il boom di contagi registrato nella giornata odierna in provincia di Savona (+139). A comunicarlo sono stati i vertici di Alisa nel consueto punto stampa sull’emergenza Covid che si è svolto pochi minuti fa.

“Il picco di oggi nel savonese (qui trovi il bollettino completo), – ha spiegato Filippo Ansaldi, direttore del servizio di prevenzione di Alisa, – è riconducibile ad un focolaio che si è generato all’interno di una residenza socio-sanitaria per anziani (leggi qui)”.

A seguire, le parole di Ernesto Palummeri, commissario di Alisa per le Rsa, che è entrato nello specifico: “Fino a soli due giorni fa, a livello regionale, si sarebbe potuto dire che c’era ‘calma piatta’ in reazione alle Rsa, ma alcuni focolai che si sono generati nelle ultime 48h hanno purtroppo cambiato in maniera significativa il quadro”.

“Il focolaio registrato oggi in provincia di Savona conta ben 81 casi positivi, tutti concentrati in un’unica struttura. Purtropp, come ormai ben sappiamo, la penetrazione del virus in un mondo di comunità, in particolare nell’area anziani, comporta una estrema velocità di diffusione. E così, nel giro di pochi giorni, la struttura ha registrato questo notevole incremento”.

“Rispetto ai quadri che eravamo abituati a a vedere la scorsa primavera, la percentuale di anziani asintomatici oggi è molta più alta di allora (supera l’80% del totale dei positivi). Questo significa una prognosi ‘migliore’, ma allo stesso tempo non ci consente di abbassare la guardia. Stiamo già mettendo in atto alcuni provvedimenti per impedire ulteriormente la diffusione”, ha concluso.