Nuovo Dpcm, “Possibili lockdown circoscritti e quarantena ridotta”: ecco le anticipazioni del premier Conte

Taranto. “Escluderei lockdown totali, ma se la curva dei contagi dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”. A dirlo è il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in visita oggi a Taranto.

“Abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere e la risposta del sistema sanitario” fa sapere il premier, indicando le ultime operazioni sanitarie nazionali per la battaglia al contrasto del coronavirus.

“Siamo molto avanti: facciamo un numero di test impressionante” rassicura Conte durante la visita nel sud Italia, aprendo la porta anche alla possibilità di una modifica ai giorni di isolamento previsto per tutte quelle persone che hanno contratto il Covid-19 o sono in attesa di ottenere i risultati dei tamponi. Il premier infatti annuncia: “Con l’ultima circolare del ministero della sanità potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali. Abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test, ancora più rapidi”.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni espresse dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, ma per scoprire tutti i limiti e le nuove regole da seguire nei prossimi giorni occorre aspettare il prossimo Dpcm, che, come afferma Conte, potrebbe già uscire in stasera.